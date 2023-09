Xem nhanh 12h: Cập nhật vụ bé gái bị bắt cóc, sát hại; tháo cỏ nhựa quấn cột điện ở TP.HCM

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 23.9 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý:

Vụ bé gái bị bắt cóc, sát hại: Bị can đã chết, vụ án giải quyết thế nào?

Tối hôm qua 22.9, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Giáp Thị Huyền Trang trong vụ "bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản" xảy ra ngày 19.9 tại địa bàn xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm). Đây là vụ bắt cóc cháu bé 2 tuổi gây rúng động dư luận.

Trước đó khoảng 19 giờ 30 phút ngày 21.9, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội phát hiện thi thể nghi là bị can Trang tại sông Đuống, sau khi đưa thi thể lên tổ chức giám định, nhận dạng và xác định nhân thân, kết quả giám định AND xác định thi thể này chính là bị can Giáp Thị Huyền Trang. Diễn biến này khiến nhiều người có cùng thắc mắc là nếu bị can đã tử vong thì vụ án này sẽ được giải quyết như thế nào?

Tháo cỏ nhựa quấn cột điện ở quận 5 (TP.HCM)

Việc hạn chế tờ quảng cáo, rao vặt dán đầy trụ điện trên địa bàn TP.HCM lâu nay vẫn luôn là một bài toán đối với cơ quan chức năng. Tại quận 5 (TP.HCM), từ năm 2019, những trụ điện đã được bọc cỏ nhựa xanh để giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị và nguồn kinh phí thực hiện được huy động từ nguồn vốn xã hội hóa.

Khác với những ngày trước, hàng cột đèn trên đường Phù Đổng Thiên Vương (Q.5) đã được tháo lớp cỏ nhựa. CAO AN BIÊN

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên chiều 22.9 trên một số tuyến đường tại quận 5, hàng loạt trụ điện, cột đèn chiếu sáng đã được tháo bỏ lớp cỏ nhựa ốp quanh thân. Trên bề mặt của các trụ điện, cột đèn này vẫn còn lưu lại vệt băng keo, dấu cạo xóa các tờ dán rao vặt cũ.

Thông tin từ bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Bí thư Quận ủy quận 5, cho biết việc tháo hàng trăm ốp cỏ nhựa chống dán quảng cáo, rao vặt trên các trụ điện, cột đèn trên địa bàn, dựa theo kế hoạch định kỳ.

Đấu giá biển số dần hạ nhiệt: Do ít đẹp hay người mua cầm chừng?

Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam vừa tổ chức thành công thêm lượt đấu giá biển số xe vào hôm qua (22.9) với 18 biển số xe, tổng số tiền chốt cho đợt này là hơn 17 tỉ đồng.

So với phiên đấu giá biển số lần thứ nhất, các mức giá được người tham gia đấu giá chốt thấp hơn khi biển số được chốt giá cao nhất là 4,86 tỉ đồng. Trong khi đó ở phiên đấu giá đầu tiên vào ngày 15.9 vừa qua, biển số được chốt giá cao nhất là biển 51K-888.88 (TP.HCM) với hơn 32 tỉ đồng. Có 2 lý do được đưa ra về việc đấu giá biển số bắt đầu hạ nhiệt.

Công an xã có được dừng xe xử phạt người dân?

Trong một vài trường hợp xử lý vi phạm giao thông, lực lượng xử phạt là công an phường, xã, hoặc công an thị trấn (gọi chung là công an xã).

Nhiều người thắc mắc theo quy định thì công an xã có được độc lập dừng xe để xử phạt vi phạm giao thông mà không có lực lượng cảnh sát giao thông đi cùng không. Luật sư Nguyễn Thị Thúy (thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) đã giải thích vấn đề này.

Nga tạm cấm xuất khẩu xăng, dầu diesel

Chính phủ Nga cho biết lệnh cấm không áp dụng đối với nhiên liệu được cung cấp theo các thỏa thuận liên chính phủ cho các thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu, bao gồm Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan, theo Reuters.

"Các hạn chế tạm thời sẽ giúp bão hòa thị trường nhiên liệu, từ đó làm giảm giá bán đến tay người tiêu dùng", chính phủ Nga giải thích trong một tuyên bố ngày 21.9. Lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức.

