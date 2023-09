Xem nhanh 12h: Diễn biến phiên tòa Nguyễn Phương Hằng | Bắt giam hoa hậu thiện nguyện lừa đảo

Dung mạo bà Nguyễn Phương Hằng thay đổi ra sao sau 18 tháng tạm giam?

Khoảng 6 giờ sáng 21.9.2023, bị cáo Nguyễn Phương Hằng được lực lượng công an áp giải tới tòa để tham gia phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Sau gần 18 tháng kể từ ngày khởi tố vụ án và bị bắt tạm giam, dung mạo của bị cáo Nguyễn Phương Hằng hiện giờ ra sao được rất nhiều người quan tâm.

Bên cạnh bị cáo Nguyễn Phương Hằng, 4 bị cáo khác được xác định có hành vi giúp sức tích cực cho bị cáo Hằng cũng đến tòa, gồm: Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân và Đặng Anh Quân.

Trong số 10 cá nhân bị bị cáo Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm xâm phạm bí mật đời tư cá nhân và có những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự được Tòa án nhân dân TP.HCM xác định tư cách tố tụng là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vy Oanh trực tiếp đến tham dự phiên tòa.

Nhà báo Đức Hiển, bà Đinh Thị Lan ủy quyền cho người đại diện, luật sư tham gia phiên tòa. Luật sư Nguyễn Đức Hoàng đại diện Thủy Tiên và Công Vinh cho biết hai vợ chồng Thủy Tiên vắng mặt và ông sẽ đại diện để trình bày tại tòa.

Ngoài ra, ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại Nam), là chồng của bị cáo Nguyễn Phương Hằng, cũng được tòa triệu tập đến phiên xét xử với tư cách tố tụng là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, ông Dũng cũng không tham gia phiên xử, mà ủy quyền cho luật sư tham dự.

Ngày 21.9.2023, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an Lâm Đồng cho biết cơ quan này vừa thực hiện lệnh khởi tố, bắt giam Phạm Thị Minh Phi (37 tuổi, ngụ thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), là Hoa hậu thiện nguyện tại cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Việt Nam 2022, để điều tra hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Tối 20.9.2023, thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên cho biết cơ quan này đã xác minh danh tính nghi phạm trong vụ bé gái bị bắt cóc ở Hà Nội rồi bị sát hại, phi tang ở Hưng Yên.

Trước đó, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được đề nghị của Công an thành phố Hà Nội về việc phối hợp xác minh, truy bắt Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, trú tại thôn Chung Minh, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) là nghi can bắt cóc bé gái sinh tháng 12.2021, tức là mới chỉ hơn 1 tuổi, để đòi tiền chuộc. Vụ việc xảy ra vào ngày 19.9, tại Khu đô thị Vinhomes Ocean Park (ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội).

Một hang động mới trên địa bàn bản Đìu Đo (thuộc xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) được phát hiện vào đầu tháng 9.2023, có tên "hang Sơn Nữ", đã mở ra thêm những cơ hội phát triển cho du lịch địa phương.

Tuy nhiên, những tấm hình chụp bên trong hang thể hiện việc nhóm khảo sát trèo lên thảm thạch nhũ để chụp hình đã đặt ra câu hỏi về tính bền vững của khai thác hang động tại tỉnh Quảng Bình.

Sự vụ này khiến ông Hồ An Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, ngày 18.9 yêu cầu UBND huyện Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra sự việc giẫm đạp lên các khối thạch nhũ do Báo Thanh Niên phản ánh, có biện pháp chấn chỉnh đối với các hành vi sai phạm (nếu có).

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu địa phương cùng các đơn vị liên quan có biện pháp chấn chỉnh với các hành vi sai phạm, đồng thời giám sát trong việc quản lý, bảo tồn hang động và có báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 1.10.

