Cướp tiệm vàng ở Khánh Hòa: Tài sản bị cướp khoảng 20 chỉ vàng, 300 triệu đồng

Ngày 24.9, một cán bộ điều tra Công an TP.Cam Ranh, cho biết lực lượng chức năng vẫn đang điều tra, truy xét các đối tượng nổ súng, cướp tiệm vàng xảy ra vào chiều tối 23.9.

"Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tối qua lãnh đạo công an tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự, công an tỉnh phối hợp Công an TP.Cam Ranh khẩn trương truy xét đối tượng. Thống kê ban đầu tài sản bị cướp ước khoảng 20 chỉ vàng và 300 triệu đồng", vị này cho hay.

Tủ kính đựng vàng bị đập bể, 2 nghi phạm đã lấy đi nhiều trang sức T.H

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 17 giờ 43 ngày 23.9, tiệm vàng Kim Khoa (P.Ba Ngòi) đang có đông khách mua bán thì xuất hiện 2 người, gồm 1 nam và 1 nữ, cùng đi trên xe máy kiểu dáng giống xe Sirius tới. Tại đây, người nam tiếp cận nhân viên bảo vệ của tiệm vàng, dùng súng khống chế, sau đó, nổ súng khiến nhiều người tháo chạy ra bên ngoài. Ngay sau đó, người này tiếp tục đe dọa 2 nhân viên của tiệm vàng.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cướp tiệm vàng T.H

Tiếp đến, người nữ đi cùng (bịt kín mặt) dùng búa đập tủ đựng đồ trang sức, cướp nhiều nữ trang cho vào ba lô. Sau đó, hai nghi phạm lục tủ đựng tiền và cướp sạch số tiền trong tủ.

Vụ cướp táo tợn xảy ra chỉ trong khoảng 1 phút và 2 nghi phạm cướp tiệm vàng tháo chạy ngay sau đó.