Tối 23.11, tại di tích danh lam thắng cảnh Ao Bà Ôm (Vĩnh Long) tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố quyết định xác lập kỷ lục Việt Nam cho Sở Văn Hóa - Thể thao và Du lịch Vĩnh Long.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập xác lập kỷ lục cho Sở Văn Hóa - Thể thao và Du lịch Vĩnh Long ảnh: nam long

Theo đó, liên khúc "Âm vang ngày hội - Khúc nhạc đồng quê" với màn trình diễn nhạc cụ ngũ âm kết hợp các điệu múa dân gian của đồng bào Khmer tại Vĩnh Long quy tụ số lượng dàn nhạc và đội ngũ nghệ nhân, nhạc công, diễn viên, sinh viên tham gia nhiều nhất Việt Nam.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long, chương trình xác lập kỷ lục Việt Nam hôm nay có sự tham gia của 23 dàn nhạc ngũ âm với tổng số 237 nghệ nhân, nhạc công, diễn viên, sinh viên đến từ các chùa, các địa phương trong tỉnh.

23 dàn nhạc ngũ âm chuẩn bị trình diễn ảnh: nam long

Trong kho tàng văn hóa Việt Nam, nghệ thuật nhạc cụ ngũ âm giữ một vị trí đặc biệt quan trọng. Không đơn thuần là một hình thức biểu diễn âm nhạc, ngũ âm còn gắn bó mật thiết với đời sống tín ngưỡng, sinh hoạt tôn giáo, lễ hội và các hoạt động cộng đồng của đồng bào Khmer. Những âm thanh được tạo nên từ các nhóm nhạc cụ truyền thống không chỉ thể hiện sự phong phú, độc đáo trong tư duy nghệ thuật mà còn phản ảnh tâm hồn, tình cảm, đời sống tinh thần và bản sắc văn hóa của một cộng đồng dân tộc.

237 nghệ nhân, nhạc công, diễn viên, sinh viên đồng biểu diễn ảnh: nam long

Tiếng ngũ âm vang lên trong những ngày lễ hội, tại các ngôi chùa Khmer và trong sinh hoạt cộng đồng, từ lâu đã trở thành âm thanh thân thuộc, gắn với ký ức văn hóa và đời sống tinh thần của nhiều thế hệ. Di sản ấy được gìn giữ và trao truyền bằng niềm đam mê, trách nhiệm của các vị chư tăng, nghệ nhân, nhạc công cùng những người luôn tâm huyết với văn hóa dân tộc.

Kỷ lục được xác lập không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận nghệ thuật ngũ âm Việt Nam, mà còn góp phần tạo nên một sự kiện văn hóa cộng đồng quy mô lớn, quy tụ những người đang gìn giữ, thực hành và trao truyền di sản, qua đó khơi dậy niềm tự hào về văn hóa dân tộc.

Màn trình diễn nhạc cụ ngũ âm kết hợp các điệu múa dân gian của đồng bào Khmer tại Vĩnh Long quy tụ số lượng dàn nhạc và đội ngũ nghệ nhân, nhạc công, diễn viên, sinh viên tham gia nhiều nhất Việt Nam ảnh: nam long

Sau sự kiện, niềm tự hào về nghệ thuật ngũ âm được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa, tạo thêm động lực để các nghệ nhân, nhạc công phát huy vai trò trong việc truyền dạy kỹ năng, kinh nghiệm cho thế hệ kế cận. Các địa phương, đơn vị và cộng đồng cũng cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để nghệ thuật trình diễn nhạc cụ ngũ âm được thực hành thường xuyên, phát triển phù hợp với đời sống đương đại nhưng vẫn giữ gìn những giá trị và bản sắc vốn có.