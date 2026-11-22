Chiều 22.11, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Vĩnh Long tổ chức lễ bế mạc và trao giải đua ghe ngo tỉnh Vĩnh Long mở rộng chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và lễ hội Ooc Om Boc tỉnh Vĩnh Long năm 2026.

Ông Kim Ngọc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long (đứng giữa) cùng ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Vĩnh Long (thứ 3 từ trái qua) trao giải nhất, nhì và ba cho các đội thi cự ly nam 1.200 m ảnh: nam long

Theo đó, các đội đua của xã Bình Phú xuất sắc giành 3 giải nhất của 3 cự ly nam 1.000 m, 1.200m và nam nữ 1.000 m tại giải đua ghe ngo tỉnh Vĩnh Long mở rộng năm nay.

Tại cự ly nam 1.200 m, đội xã Châu Thành giành giải nhì và đội chùa Tổng Quản (An Giang) đạt giải 3; cự ly 1.000 m nam, đội chùa Tổng Quản (An Giang) giành giải nhì và đội chùa Sóc Ven (An Giang) đạt giải ba.

Ban tổ chức trao giải nhất nhì và ba cho các đội thi đạt giải ở cự ly nam 1.000 m và nam nữ phối hợp 1.000 m ảnh: nam long

Tại cự ly 1.000 m nam nữ phối hợp, đội chùa Kok Stưng (An Giang) giành giải nhì và đội xã Châu Thành đạt giải ba.

Giải đua diễn ra ngày 21 và 22.11, với sự góp mặt tranh tài của 13 đội ghe nam và 10 đội ghe nam, nữ; trong đó, có 3 đội đến từ An Giang và 1 đội đến từ Cà Mau. Các đội dự tranh ở 3 nội dung: ghe nam cự ly 1.000 và 1.200 m; ghe nam, nữ phối hợp cự ly 1.000 m. Tổng giá trị giải thưởng 900 triệu đồng.

Các đội đua ghe ngo tranh tài ảnh: nam long

Đường đua ghe ngo mới năm nay thuộc công trình hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé (khu vực Càng Long, Châu Thành và phường Trà Vinh, cùng thuộc tỉnh Vĩnh long) có tổng vốn đầu tư hơn 1.330 tỉ đồng. Dự án có diện tích mặt nước hơn 32 ha, dung tích chứa khoảng 10,9 triệu m3, được xem là đường đua ghe ngo lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.