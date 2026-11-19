Tối 18.11, tại Trung tâm Văn hóa khu vực Trà Vinh (phường Nguyệt Hóa), UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khai mạc tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và lễ hội Ooc Om Boc năm 2026, với chủ đề "Vĩnh Long - Văn hóa tỏa sáng cùng sắc màu lễ hội".

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tại lễ khai mạc ẢNH: NAM LONG

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo tồn, phát huy và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đặc biệt là bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer; đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương, con người Vĩnh Long đến nhân dân trong tỉnh và du khách.

Phát biểu tại khai mạc, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhấn mạnh đây là dịp tôn vinh, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đặc biệt là di sản lễ hội Ooc Om Boc của đồng bào Khmer. Qua đó, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Vĩnh Long, thúc đẩy giao lưu văn hóa và kết nối du lịch.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân đóng góp an sinh xã hội cho tỉnh ẢNH: NAM LONG

Đặc biệt, năm nay cũng là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức, gắn kết với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hình thành chuỗi hoạt động tuần văn hóa - đại đoàn kết toàn dân tộc trên phạm vi cả nước theo tinh thần Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đây là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người dân đối với quê hương, đất nước.

Nhiều hoạt động đặc sắc tại lễ hội Ooc Om Boc 2026

Tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và lễ hội Ooc Om Boc năm 2026 diễn ra tại Vĩnh Long, nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Sự kiện cũng tạo không gian giao lưu, sinh hoạt văn hóa đa dạng, góp phần tăng cường kết nối cộng đồng các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao học bổng cho các em học sinh tại lễ khai mạc Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP 2026 ẢNH: NAM LONG

Với chủ đề tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống, sự kiện diễn ra từ ngày 18 - 24.11, gồm 14 nhóm hoạt động thuộc các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và xúc tiến thương mại. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh Vĩnh Long năng động, thân thiện, nghĩa tình và hiếu khách, đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu, hợp tác.

Điểm nhấn của tuần lễ là lễ khánh thành công trình văn hóa, du lịch Khu lưu niệm cố soạn giả, NSND Viễn Châu; Hội chợ xúc tiến thương mại, sản phẩm công nghiệp nông thôn và sản phẩm OCOP; hoạt động "Con đường nghệ thuật - Không gian văn hóa dân tộc - Hành trình di sản". Bên cạnh đó là các chương trình triển lãm, giao lưu văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian.

Đáng chú ý, không gian "Đêm lễ hội Ooc Om Boc" diễn ra tại danh thắng Ao Bà Om, với các nghi thức truyền thống của đồng bào Khmer. Hoạt động góp phần giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống tín ngưỡng, văn hóa Khmer, đồng thời lan tỏa giá trị di sản của cộng đồng các dân tộc tại Vĩnh Long.