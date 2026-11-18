Ngày 18.11, Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa cho biết người dân, du khách có thể đăng ký miễn phí tham gia diễu hành trên đường biển Trần Phú trong chương trình quảng diễn nghệ thuật "Dấu ấn văn hóa Việt Nam - Sắc màu Khánh Hòa". Chương trình diễn ra từ 6 giờ 30 đến 22 giờ 30 ngày 24.11, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11).

Điểm mới của chương trình là Sở VH-TT-DL chỉ giữ vai trò bảo đảm điều kiện tổ chức như sân khấu, âm thanh, ánh sáng và hỗ trợ chuyên môn. Nội dung do các hội, nhóm, câu lạc bộ tự nguyện đăng ký, để người dân trực tiếp tham gia sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Khánh Hòa mời người dân, du khách diễu hành trên đường biển Trần Phú nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 ẢNH: BÁ DUY

Theo kế hoạch, từ 15 giờ ngày 24.11, các đoàn diễu hành trên đường Trần Phú kết hợp biểu diễn nghệ thuật, giao lưu cộng đồng. Một đoàn xuất phát từ công viên Tuệ Tĩnh, đi trên nửa lòng đường phía đông đường Trần Phú. Đoàn còn lại đi từ Thư viện tỉnh, qua đường Nguyễn Chánh rồi vào nửa lòng đường phía tây đường Trần Phú. Cả hai đoàn cùng đổ về quảng trường 2 Tháng 4.

Người tham gia trình diễn theo 5 nhóm trang phục gồm áo dài Việt cổ phục, bà ba, trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số, áo dài Việt Nam và trang phục truyền thống sáng tạo nghệ thuật.

Kết thúc hành trình, các đoàn tập trung trước sân khấu quảng trường 2 Tháng 4 để biểu diễn nghệ thuật. Công viên Tuệ Tĩnh sẽ là nơi diễn ra các chương trình văn nghệ cộng đồng của các tập thể, cá nhân đã đăng ký, theo nội dung được Trung tâm Văn hóa tỉnh thẩm định, sắp xếp.

Người dân, du khách được khuyến khích mặc áo dài, Việt phục cổ, áo bà ba và trang phục truyền thống các dân tộc khi tham gia diễu hành ẢNH: BÁ DUY

Ngày hội bắt đầu lúc 6 giờ 30 ngày 24.11 tại quảng trường 2 Tháng 4, với màn khiêu vũ thể thao quy tụ 300 cặp vận động viên. Chương trình khép lại lúc 19 giờ 30 cùng hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Dịp này, tỉnh Khánh Hòa cũng tổ chức lễ đón nhận bằng vinh danh “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na/Po Inu Nagar” là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Ban tổ chức khuyến khích người dân, du khách, các câu lạc bộ và hội nhóm đăng ký tham gia trên tinh thần tự nguyện. Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi cần có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ; trẻ em dưới 16 tuổi phải có người lớn đi cùng giám sát. Các nhóm tự chuẩn bị tư trang, trang phục và đạo cụ, bảo đảm tính thẩm mỹ, phù hợp với thuần phong mỹ tục và không gian quảng diễn văn hóa cộng đồng.

Việc đăng ký tham gia hoàn toàn miễn phí. Người dân có thể đăng ký diễu hành mừng Ngày Văn hóa Việt Nam hoặc gửi tiết mục biểu diễn theo mẫu về Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa (số 09 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang; thông tin liên hệ: 0983.790.286).