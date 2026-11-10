Hơn 400 chương trình, hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam trên cả nước

Những điểm nhấn nghệ thuật tại Hà Nội, TP.HCM

Tại Hà Nội, từ 21 - 24.11, không gian quanh hồ Hoàn Kiếm, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, tượng đài Cảm Tử và khu vực Tràng Tiền - Hàng Khay trở thành những điểm hẹn văn hóa, nơi công chúng có thể thưởng thức nghệ thuật và tham gia các hoạt động trải nghiệm. Nổi bật là Lễ khai mạc Ngày văn hóa Việt Nam tại Hà Nội sẽ diễn ra sáng 21.11 ở khu vực tượng đài vua Lý Thái Tổ.

Đáng chú ý, chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 24.11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, phục vụ khoảng 50.000 khán giả, với sự tham gia của nhiều giọng ca các thế hệ do Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội tổ chức.

Đua ghe Ngo ở Vĩnh Long sẽ là một trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 ẢNH: NAM LONG

Đặc biệt, lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất sẽ diễn ra sáng 24.11 tại Nhà hát Hồ Gươm. Đây là hoạt động mang ý nghĩa lịch sử, nhắc nhớ dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển văn hóa Việt Nam và nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, tạo điều kiện để người dân tham gia sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Tại TP.HCM có hội sách với chủ đề Huyền thoại Côn Đảo lấy cảm hứng từ tuyển tập Những lá thư thời chiến Việt Nam do Sở VH-TT TP.HCM tổ chức, diễn ra từ 19 - 22.11 tại Côn Đảo. Lễ hội nhiếp ảnh quốc tế với chủ đề TP.HCM - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai diễn ra từ 19 - 24.11 tại công viên Lê Văn Tám, đường sách Nguyễn Văn Bình, đường Đồng Khởi cùng một số không gian văn hóa khác.

Đặc biệt, tối 23.11, sự kiện khởi động Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hozo 2026 dự kiến diễn ra tại công viên bờ sông Sài Gòn.

Ngoài ra, theo dự kiến còn có chương trình nghệ thuật trình chiếu ánh sáng 3D Mapping tại khu vực phía trước trụ sở UBND TP.HCM, khai thác những hình ảnh biểu tượng về lịch sử, văn hóa và đưa công nghệ vào các hoạt động nghệ thuật công cộng, góp phần tạo cách tiếp cận mới, nhất là với khán giả trẻ.

Đa sắc màu văn hóa các vùng miền

Tại An Giang tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất từ 21 - 25.11; Đồng Tháp có chương trình nghệ thuật tại quảng trường Hùng Vương tối 23.11, kết hợp giới thiệu nghề truyền thống, ẩm thực và văn hóa đọc.

Cần Thơ dự kiến công diễn chương trình Tiếng hò sông Hậu ngày 24.11. Trong khi đó, Vĩnh Long tổ chức Tuần lễ Văn hóa, thể thao và du lịch từ 18 - 24.11, gắn với lễ hội Ok Om Bok và hoạt động đua ghe Ngo, góp thêm sắc màu văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Tại Huế, từ 22 - 24.11 diễn ra chuỗi hoạt động nổi bật như Tình khúc Huế, các hoạt động tôn vinh di sản, trải nghiệm áo dài, bài chòi, nghề thủ công và ẩm thực truyền thống; Triển lãm thơ vua Thiệu Trị ứng dụng công nghệ số tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế.

Đà Nẵng dự kiến trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên sông Hàn ngày 23.11, tiếp nối bằng chương trình nghệ thuật ngày 24.11. Khánh Hòa tổ chức đêm nghệ thuật Thanh âm quê hương tối 22.11 tại quảng trường 16 Tháng 4, cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa Chăm. Ngày 24.11, các di tích lịch sử, văn hóa do địa phương quản lý được mở cửa miễn phí.

Bắc Ninh tổ chức Liên hoan các làng quan họ gốc từ 16 - 18.11 và chương trình hát quan họ trên thuyền tối 23.11. Thái Nguyên có Ngày hội Văn hóa các dân tộc trong hai ngày 22 - 23.11 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và quảng trường Võ Nguyên Giáp, kết hợp trình diễn di sản với thể thao truyền thống.

Quảng Ninh tổ chức Ngày hội văn hóa cộng đồng các dân tộc vào ngày 15.11 và chương trình quảng bá di sản Yên Tử ngày 20.11. Tại Ninh Bình, triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam diễn ra từ 21 - 27.11 ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư.

Sự đa dạng của hơn 400 hoạt động cho thấy Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh di sản, bản sắc dân tộc mà còn mở rộng cơ hội để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng văn hóa.