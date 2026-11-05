Mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, concert quốc gia miễn phí vé cho khán giả

Concert quốc gia miễn phí vé, phát hành vé điện tử

Tâm điểm của chuỗi hoạt động là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, diễn ra lúc 20 giờ ngày 24.11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả. Chương trình do Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ VH-TT-DL và các bộ, ngành liên quan tổ chức; được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và các nền tảng, kết hợp trình diễn pháo hoa.

Đại diện lãnh đạo UBND TP.Hà Nội khẳng định chương trình phục vụ nhân dân và miễn phí vé. Để việc phát vé đến đúng người có nhu cầu, thành phố đã xây dựng hệ thống phát hành vé điện tử. Thông tin về nền tảng, thời điểm mở đăng ký và điều kiện nhận vé sẽ sớm được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Một hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội vừa diễn ra, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia ẢNH: CMAP.VN

Việc phát hành vé điện tử được kỳ vọng tạo thuận lợi cho khán giả, đồng thời hỗ trợ công tác quản lý, hạn chế tình trạng vé miễn phí bị mua đi bán lại hoặc lợi dụng để trục lợi. Tuy nhiên, tại họp báo ngày 5.11, Hà Nội chưa công bố cụ thể quy trình đăng ký và thời gian phát hành vé.

Bên cạnh đại nhạc hội tại Mỹ Đình, nhiều đơn vị nghệ thuật trực thuộc Bộ VH-TT-DL cũng triển khai chính sách ưu đãi. Theo thông tin tại họp báo, Nhà hát Tuổi trẻ giảm 20% giá vé đối với 4 chương trình biểu diễn trong một tuần. Nhà hát Kịch dành từ 20 - 30% số vé của 5 chương trình để tặng khán giả.

Ở lĩnh vực điện ảnh, tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra từ ngày 18 - 24.11. Trong đó, các suất chiếu miễn phí tại rạp được tổ chức từ ngày 22 - 24.11; phim cũng được chiếu lưu động tại một số địa bàn chưa có rạp chiếu.

Hàng ngàn khán giả có cơ hội thưởng thức miễn phí chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, cùng nhiều chương trình biểu diễn khác có chính sách ưu đãi vé ẢNH: QUẢNG HÀ

81 hoạt động ưu đãi trên Bản đồ Văn hóa số Việt Nam

Theo đại diện Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, tính đến thời điểm họp báo, cả nước đã tổng hợp 81 hoạt động ưu đãi trên nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP). Trong đó có các hoạt động miễn phí vé hoàn toàn và chương trình giảm giá 10% hoặc áp dụng những mức ưu đãi cụ thể.

Các địa phương cũng được khuyến khích chủ động miễn, giảm phí tham quan di tích và trải nghiệm di sản tùy điều kiện thực tế. Mức ưu đãi có thể khác nhau, từ miễn phí hoàn toàn đến giảm phí theo quy định của từng địa phương. Thông tin về các chương trình được đăng tải trên CMAP.vn và tiếp tục cập nhật khi có thay đổi, bổ sung.

Việc tập hợp thông tin ưu đãi trên bản đồ số giúp người dân thuận tiện tra cứu, lựa chọn hoạt động phù hợp. Cùng với concert miễn phí tại Mỹ Đình và chính sách ưu đãi ở các nhà hát, rạp chiếu phim, đây là những cách thức đưa hoạt động văn hóa đến gần công chúng hơn trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam.

Việc miễn phí concert, ưu đãi vé biểu diễn được kỳ vọng đưa nghệ thuật đến gần hơn với đông đảo công chúng ẢNH: QUẢNG HÀ