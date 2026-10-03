Hà Nội lần đầu tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, kết nối 10 tỉnh, thành

Sáng 3.10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội), UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức, mở đầu chuỗi hoạt động hướng tới việc đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống cộng đồng.



Với chủ đề "Thăng Long Hà Nội, ngàn năm văn hiến - Muôn sắc Việt Nam", chương trình đặt Hà Nội trong mối liên hệ với không gian văn hóa rộng lớn của các vùng miền, đồng thời tôn vinh truyền thống văn hiến của thủ đô và sự đa dạng văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Hà Nội đã chính thức được phát động ẢNH: BTC

Từ Thăng Long - Hà Nội nghìn năm đến "Muôn sắc Việt Nam"

Theo định hướng của chương trình, Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là một sự kiện mang tính nghi lễ, mà hướng tới việc khẳng định vai trò của người dân trong sáng tạo, gìn giữ, thực hành và thụ hưởng văn hóa.

Theo bà Vũ Thu Hà, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, việc chọn ngày 24.11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với văn hóa, đồng thời đặt ra yêu cầu đưa các giá trị văn hóa vào đời sống.

Ngày Văn hóa Việt Nam vì thế không chỉ để tôn vinh những giá trị đã được tạo dựng, mà còn hướng tới việc khơi dậy niềm tự hào, thúc đẩy người dân trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Tại lễ phát động, Hà Nội cùng 10 tỉnh, thành phố gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, TP.Huế và TP.Cần Thơ đã ký kết quy chế phối hợp.

Bà Vũ Thu Hà - Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội phát biểu tại lễ khai mạc ẢNH: BTC

Việc các địa phương cùng tham gia là một trong những điểm đáng chú ý của chương trình, khi văn hóa được đặt trong mối liên kết vùng, thay vì giới hạn trong phạm vi một địa phương. Qua đó, các địa phương có thêm cơ sở phối hợp trong bảo tồn, phát huy và quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng.

Người dân trở thành chủ thể của hoạt động văn hóa

Trong hai ngày 3 và 4.10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra nhiều hoạt động trưng bày, biểu diễn, giao lưu và trải nghiệm văn hóa.

Không gian chương trình giới thiệu các giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội, đồng thời có 20 gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm làng nghề, phố nghề, sản phẩm OCOP và những sản phẩm tiêu biểu của Hà Nội.

Điểm đáng chú ý là công chúng không chỉ đến xem các tiết mục biểu diễn hay tham quan gian hàng, mà còn được trực tiếp trải nghiệm, gặp gỡ nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng các dân tộc đang sinh sống, hoạt động tại làng.

Cách tổ chức này cho thấy một cách tiếp cận khác đối với sự kiện văn hóa: từ không gian trình diễn sang không gian tương tác, nơi công chúng có thể trực tiếp tiếp cận và trải nghiệm các giá trị văn hóa.

Đây cũng là bài toán đặt ra với hoạt động văn hóa hiện nay: làm thế nào để những giá trị truyền thống không chỉ nằm trong hồ sơ, bảo tàng hay các kỳ lễ hội, mà tiếp tục được thực hành và hiện diện trong đời sống đương đại.

Những sắc màu văn hóa tại lễ phát động ẢNH: BTC

Hướng tới một sự kiện văn hóa mang đậm dấu ấn thủ đô

Sau lễ phát động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, chuỗi hoạt động sẽ tiếp tục với chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội”, dự kiến diễn ra từ ngày 21 - 24.11 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Hà Nội xác định đây là một trong những hoạt động văn hóa mang dấu ấn của thủ đô, hướng tới tạo không gian kết nối, giao lưu và quảng bá văn hóa Việt Nam; đồng thời khuyến khích người dân tham gia bảo tồn, thực hành, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Sản phẩm làng nghề, phố nghề, sản phẩm OCOP và các sản phẩm tiêu biểu của Hà Nội được giới thiệu đầy đủ tại chuỗi sự kiện ẢNH: BTC

Từ không gian văn hóa các dân tộc đến trung tâm Hà Nội, từ những giá trị của Thăng Long nghìn năm đến những sắc màu văn hóa từ nhiều vùng miền, chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam” đang được đặt trong một hướng tiếp cận rộng hơn: đưa văn hóa ra khỏi không gian trưng bày để trở lại với cộng đồng.

Nếu được duy trì và phát triển theo hướng này, Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là một ngày để nhắc nhớ về văn hóa, mà có thể trở thành dịp để người dân gặp gỡ, thực hành và tạo ra những trải nghiệm văn hóa mới từ chính di sản và đời sống của mình.