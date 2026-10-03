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    Văn hóa

    Hà Nội làm cầu cạn 'dải lụa ký ức' bên hồ Hoàn Kiếm

    Nguyễn Trường
    Nguyễn Trường
    Chính quyền sở tại sẽ lắp cầu cạn cảnh quan theo chủ đề 'dải lụa ký ức' uốn lượn qua khu vườn ven hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) để phục vụ người dân tham quan trong hơn 50 ngày.

    Ngày 3.10, UBND P.Hoàn Kiếm cho biết đang triển khai trang trí không gian nghệ thuật khu vực hồ Hoàn Kiếm với chủ đề "Dải lụa ký ức" theo hình thức xã hội hóa.

    Hà Nội làm cầu cạn 'dải lụa ký ức' bên hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 1.

    Phối cảnh cầu cạn uốn lượn tự do qua các lối đi và bồn hoa ven hồ Hoàn Kiếm

    NGUỒN: UBND P.HOÀN KIẾM

    Hoạt động được thực hiện nhân kỷ niệm 72 năm Ngày giải phóng thủ đô (10.10.1954) và Ngày văn hóa Việt Nam 24.11.

    Điểm nhấn của không gian là hạng mục "dải lụa ký ức", gồm cầu cạn cảnh quan kết hợp hệ thống chiếu sáng và khung gương, bố trí tại khu vực vỉa hè, đường dạo ven hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ.

    Theo phương án thiết kế, tuyến cầu được lắp phía trên tầng cây thấp và các thảm cỏ, uốn lượn qua khu vườn ven hồ. Việc nâng lối đi khỏi mặt đất nhằm hạn chế tác động trực tiếp đến rễ các cây lớn và duy trì cảnh quan phía dưới.

    Cầu cùng hệ thống chiếu sáng, khung gương tạo thành không gian để người dân, du khách đi bộ, tham quan và chụp ảnh, đồng thời tạo thêm góc nhìn ra hồ Gươm.

    Hà Nội làm cầu cạn 'dải lụa ký ức' bên hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 2.

    Các hạng mục ven hồ Hoàn Kiếm đang được lắp đặt

    ẢNH: QUANG PHONG

    Dự kiến, các hạng mục được trưng bày từ ngày 8.10 đến hết ngày 2.12. Sau thời gian này, đơn vị thực hiện phải tháo dỡ và hoàn trả nguyên trạng khu vực ven hồ Hoàn Kiếm.

    Hồ Hoàn Kiếm (còn được gọi là hồ Gươm) là hồ nước ngọt tự nhiên nằm ở trung tâm Hà Nội. Hồ có diện tích khoảng 12 ha, chu vi 1,7 km. Từ lâu, hồ Hoàn Kiếm trở thành điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước.

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