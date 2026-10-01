Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội: 5 châu hội tụ, di sản cất lời

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai do Bộ VH-TT-DL, Bộ Ngoại giao và UBND TP.Hà Nội phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 1 - 4.10 tại Hoàng thành Thăng Long, quy tụ 50 quốc gia và tổ chức quốc tế.

Đặc biệt, lễ hội năm nay diễn ra nhân dịp 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Theo ban tổ chức, vượt lên trên khuôn khổ một sự kiện trình diễn, lễ hội hướng tới trở thành không gian đối thoại văn hóa đa chiều, nơi những di sản vượt thời gian của các dân tộc cùng tỏa sáng; nghệ thuật trở thành ngôn ngữ chung để thấu hiểu, thắt chặt tình hữu nghị…

Không gian Hoàng thành Thăng Long tỏa sáng vẻ đẹp văn hóa Việt trong đêm khai mạc sự kiện Ảnh: Quang Thái

Lễ khai mạc sự kiện tối 1.10 có sự tham dự của Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn; Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn.



Cùng dự có ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới UNESCO và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế...

Thông điệp từ Phó thủ tướng: Hội tụ để thấu hiểu

"Di sản là ký ức của mỗi dân tộc, là kết tinh của trí tuệ, lao động và sáng tạo qua hàng nghìn năm lịch sử. Nhưng di sản không chỉ thuộc về quá khứ. Các giá trị di sản hiện diện trong hiện tại và là nguồn lực quan trọng để kiến tạo tương lai. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có những di sản riêng; nhưng khi cùng hội tụ sẽ hòa quyện, tạo nên sự đa dạng về các giá trị biểu đạt văn hóa, làm giàu thêm kho tàng văn minh nhân loại", Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định tại lễ khai mạc.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc sự kiện Ảnh: Quang Thái

Phó Thủ tướng nhấn mạnh 3 thông điệp của lễ hội: "Một là, hội tụ để cùng nhau thấu hiểu, kết nối để cùng nhau phát triển.

Hai là, trân trọng gìn giữ di sản để trao truyền; sáng tạo để làm giàu thêm giá trị di sản mỗi quốc gia và toàn cầu.

Ba là, từ lễ hội kiến tạo một không gian văn hóa quốc tế - nơi thế giới đến với Việt Nam và Việt Nam đến gần hơn với thế giới; để cùng nhau kết nối văn hóa, hiểu nhau hơn và trên tất cả là cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, nhân văn, thịnh vượng và phát triển bền vững".

Phó thủ tướng bày tỏ lòng biết ơn tới nhà báo, họa sĩ Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, người khởi xướng sáng kiến Ngày Văn hóa thế giới tại Hà Nội, "từ tâm huyết kết nối các nền văn hóa, đưa Hà Nội trở thành điểm hẹn thường niên của giao lưu, sẻ chia và sáng tạo văn hóa".

Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới UNESCO: "Tiếp xúc để mở ra đối thoại"

Trong bài phát biểu với chủ đề "Hội tụ Di sản - Kiến tạo tương lai", ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới UNESCO, cũng nhấn mạnh tầm nhìn của người khởi xướng và truyền cảm hứng cho Lễ hội Văn hóa thế giới đầu tiên tại Hà Nội.

"Tôn vinh văn hóa thế giới ngay tại nơi đại diện cho hành trình sáng tạo bền bỉ của một nền văn minh chính là một tuyên ngôn mạnh mẽ về ý nghĩa của di sản", ông khẳng định.

Ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới UNESCO phát biểu tại lễ khai mạc Ảnh: Quang Thái

Ông đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam trong việc đánh dấu 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO bằng một sự kiện giàu ý nghĩa.

"Trong suốt năm thập kỷ qua, mối quan hệ hợp tác giữa chúng ta đã chứng minh văn hóa và di sản có thể nối liền những khoảng cách và xây dựng niềm tin giữa các dân tộc như thế nào. Một lễ hội như thế này mang đến điều mà các cuộc đối thoại chính sách thuần túy không thể làm được: cơ hội để trải nghiệm trực tiếp một nền văn hóa khác - thông qua âm nhạc, những câu chuyện, nghệ thuật thủ công và cách nền văn hóa đó hiện diện trong đời sống.

Những tiếp xúc này có thể chuyển biến góc nhìn, mở ra những cuộc đối thoại mới và nhắc nhở chúng ta về một điều dễ bị lãng quên trong các nghị trường: rằng đằng sau mỗi truyền thống di sản là một cộng đồng sống động cùng những bài học giá trị dành cho chúng ta".

Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới UNESCO cho rằng văn hóa đóng vai trò thiết yếu đối với sự phát triển của xã hội, "cách các cộng đồng xây dựng năng lực tự cường cũng như cách các quốc gia tìm kiếm tiếng nói chung".

"Tương đồng trong đa dạng"

"Lễ hội không chỉ là nơi giới thiệu những sắc màu văn hóa của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới mà còn là một không gian đối thoại bằng văn hóa, nơi mỗi quốc gia mang đến những giá trị riêng của mình và cùng tìm thấy những điểm tương đồng trong sự đa dạng", Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông, tổng đạo diễn chương trình, nhận định.

Lễ hội lần này quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ nổi tiếng của Việt Nam như Hòa Minzy, Đức Phúc, Trúc Nhân, Hà Myo, Hương Tràm, ca nương Kiều Anh... cùng các đơn vị nghệ thuật như Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, Đoàn nghệ nhân Cồng chiêng Tây nguyên...

Hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên, vũ công, nhạc công chuyên nghiệp và không chuyên cùng các đoàn nghệ thuật quốc tế tham gia giao lưu, biểu diễn, góp phần tạo nên không gian văn hóa đa sắc màu.

Các đại biểu nhấn nút khai mạc sự kiện. Ảnh: Quang Thái

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc do Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông chỉ đạo nghệ thuật, tổng đạo diễn, quy tụ 39 tiết mục với sự tham gia của các nghệ sĩ, đoàn nghệ thuật Việt Nam và quốc tế.

Các ca khúc mang âm hưởng tự hào về đất nước, con người Việt Nam như Welcome to Việt Nam, Bắc Bling, Made in Việt Nam, Người ơi, người ở đừng về... vang lên trên sân khấu qua phần trình diễn của Hoàng Bách, Chu Bảo Quế, Hòa Minzy, Xuân Hinh, Tuấn Cry, Trúc Nhân, Đức Phúc cùng các vũ đoàn, nhà hát.

Đoàn nghệ sĩ Indonesia mang đến tiết mục nhạc không lời Người Việt mình thương nhau (sáng tác Châu Đăng Khoa). Xen kẽ là những màn trình diễn đậm bản sắc của các đoàn nghệ thuật đến từ Trung Quốc, Lào, Pakistan, Peru, Campuchia, Israel, Ukraine, Bangladesh, Azerbaijan...

So với lần đầu tổ chức, lễ hội năm nay có quy mô và nội dung đa dạng hơn, với 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim có 18 quốc gia đăng ký tham gia, không gian thời trang với trang phục truyền thống của 15 quốc gia và sự góp mặt của 20 đoàn nghệ thuật quốc tế.

Trong 4 ngày diễn ra, lễ hội mang đến chuỗi hoạt động phong phú từ triển lãm, trình diễn, ẩm thực, điện ảnh, thời trang đến âm nhạc và trải nghiệm văn hóa. Các hoạt động tạo nên một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi các quốc gia giới thiệu bản sắc, di sản và giá trị văn hóa, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch và công nghiệp sáng tạo.