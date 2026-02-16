Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long và Di tích Nhà 67

Nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Khu Di tích Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao cán bộ, nhân viên khu di tích đã có nhiều nỗ lực trong quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa khu di tích. Đồng thời, nhấn mạnh đây là nơi ghi dấu lịch sử nghìn năm, hội tụ hồn thiêng sông núi, tinh hoa văn hóa dân tộc, nơi các triều đại kế tiếp nhau dựng nước và giữ nước, bảo vệ non sông gấm vóc, bồi đắp truyền thống lịch sử, văn hiến lâu đời của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ, tri ân các bậc tiên đế có công với đất nước tại Khu Di tích Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội ẢNH: TTXVN

Nhằm góp phần gìn giữ truyền thống lịch sử hào hùng và đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, Tổng Bí thư yêu cầu, cán bộ, nhân viên khu di tích cần tiếp tục khôi phục, bảo tồn và phát huy các di sản, giới thiệu tới du khách trong nước và quốc tế, thể hiện niềm tự hào về những giá trị lịch sử dân tộc Việt Nam và của Thăng Long - Hà Nội.

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Nhà 67 (Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch).

Nhà 67, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh trút hơi thở cuối cùng, hiện vẫn còn lưu giữ nhiều kỷ vật gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của Người.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67 trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch ẢNH: TTXVN

Trong không khí trang nghiêm, xúc động tại Di tích Nhà 67, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thành kính dâng nén hương thơm, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước. Người không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời phấn đấu, hy sinh cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người Việt Nam, mà còn cho cuộc đấu tranh của nhân loại tiến bộ vì lương tri và phẩm giá con người, vì hòa bình trên thế giới và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Tên tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông đất nước ta, sống mãi trong lòng dân tộc ta và trong trái tim nhân loại.

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cán bộ, nhân viên khu di tích đã làm tốt nhiệm vụ gìn giữ, bảo quản những tư liệu, hiện vật quý về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý cán bộ, nhân viên khu di tích phải ngày càng làm tốt hơn nữa, tiếp tục nỗ lực giữ gìn, bảo quản các kỷ vật, tư liệu về Bác và giới thiệu để đông đảo nhân dân và bạn bè, du khách quốc tế hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp tết cổ truyền dân tộc, Tổng Bí thư chúc toàn thể cán bộ, nhân viên khu di tích cùng gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2025, khu di tích đã đón khoảng 2,6 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu; đồng thời, tổ chức nhiều cuộc triển lãm và trưng bày chuyên đề, trong đó có các nội dung về 14 kỳ Đại hội Đảng và hoạt động chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và du khách tham quan, tìm hiểu.