Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cừ

Sáng 10.2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ẢNH: DANGCONGSAN.VN

Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến công lao to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và dân tộc ta, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, người cùng toàn Đảng khởi xướng và lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới đất nước.

Trước anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, các đại biểu nguyện không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, quyết tâm cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu đến dâng hương tưởng nhớ trung tướng Nguyễn Bình tại nhà Nhà tưởng niệm trung tướng Nguyễn Bình (xã Nguyễn Văn Linh).

Cùng ngày, tại Bắc Ninh, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, thắp nén hương thơm tưởng niệm trước tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư trẻ nhất trong lịch sử của Đảng ta.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, thắp nén hương thơm tưởng niệm trước tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ ẢNH: DANGCONGSAN.VN

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ là một chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, nhà lãnh đạo trẻ tuổi đầy tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã suốt đời chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trước anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu nguyện phát huy truyền thống, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, thực hiện khát vọng; tăng tốc, bứt phá, vươn tới mục tiêu, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tinh thần "Tự chỉ trích" của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đưa đất nước phát triển toàn diện, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngay sau lễ dâng hương, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu đi thăm quan Nhà lưu niệm gốc, khu trưng bày tư liệu, hiện vật, nhà lưu niệm - nơi gắn bó những năm tháng tuổi thơ của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.