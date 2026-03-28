Đề xuất trình Quốc hội quy định 24.11 hàng năm là 'Ngày văn hóa Việt Nam', được nghỉ và hưởng nguyên lương

Bộ Tư pháp mới đây công bố hồ sơ thẩm định dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam.

Bộ VH-TT-DL đề xuất ngày 24.11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam"

Tại dự thảo, Bộ VH-TT-DL (cơ quan soạn thảo) đề xuất quy định ngày 24.11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam". Người lao động sẽ được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Đặc biệt, trong ngày "Ngày Văn hóa Việt Nam", các thiết chế văn hóa, thể thao công lập sẽ miễn phí vé vào cửa phục vụ nhân dân.

Bộ VH-TT-DL cho hay, đề xuất nêu trên nhằm phù hợp với quy định của Nghị quyết số 80-NQ/TW "Thống nhất chọn ngày 24.11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, để nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hoá, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hoá, văn minh".

Nội dung này cũng phù hợp với thẩm quyền của Quốc hội về quy định chính sách cơ bản về kinh tế, xã hội tại luật Tổ chức Quốc hội.

Cơ quan soạn thảo còn đề xuất nhiều chính sách ưu đãi đầu tư, tài trợ, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa.

Chẳng hạn như miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, cụm, khu công nghiệp sáng tạo về văn hóa…

Cùng đó là miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt làm việc tại các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí.

Nghệ sĩ hoạt động chuyên nghiệp được phụ cấp 70% lương

Một nội dung đáng chú ý khác, Bộ VH-TT-DL đề xuất nhiều chính sách nhằm đãi ngộ, phát triển tài năng văn hóa, thể thao.

Trong đó, Nhà nước đầu tư, phát triển hệ thống cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao theo hướng đồng bộ, hiện đại, gắn với phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa; có chính sách ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao.

Cho phép áp dụng cơ chế linh hoạt trong việc thu hút chuyên gia, nghệ sĩ, huấn luyện viên trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế tham gia hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và truyền nghề; được áp dụng cơ chế thỏa thuận về tiền lương, thu nhập và điều kiện làm việc phù hợp với tính chất đặc thù của hoạt động đào tạo trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao.

Nghệ sĩ hoạt động chuyên nghiệp tại các đơn vị sự nghiệp nghệ thuật biểu diễn công lập, đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc lực lượng vũ trang được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề, chế độ bồi dưỡng tập luyện và biểu diễn theo lộ trình cho đến khi có quy định mới về tiền lương.

Cụ thể, mức 70% tính trên lương đối với nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu truyền thống, xiếc, múa rối nước, opera, nhạc kịch (musical), vũ kịch (ballet), giao hưởng…

Mức tối thiểu 40% đối với viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn không thuộc các loại hình khác.

Đồng thời, được hưởng chế độ bồi dưỡng luyện tập từ 8 - 15% mức lương cơ sở/buổi luyện tập; chế độ bồi dưỡng biểu diễn tối từ 30 - 50% mức lương cơ sở/buổi biểu diễn.

Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố bố trí ngân sách, ban hành chính sách huy động nguồn lực xã hội để đãi ngộ, hỗ trợ nghệ nhân, nghệ sĩ sáng tạo, thực hành, truyền dạy văn hóa, nghệ thuật truyền thống tại địa phương.