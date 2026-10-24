Đại tiệc indie Hàn Quốc miễn phí, hút giới trẻ Hà Nội

Sau bốn lần tổ chức Lễ hội Con đường văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội kể từ năm 2022, năm nay, chương trình tiếp tục có hoạt động âm nhạc mới với K-Live Festival Band In Hanoi. Diễn ra trong hai ngày 24 và 25.10, lễ hội quy tụ nhiều ban nhạc, nghệ sĩ Hàn Quốc cùng đại diện Việt Nam, với các màn trình diễn trực tiếp và mở cửa miễn phí.



K-Live Festival Band In Hanoi diễn ra vào ngày 24 - 25.10.2026 tại khu vực Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam (Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) ẢNH: QUẢNG HÀ

QWER, Silica Gel, TOUCHED: những sắc thái khác biệt trên sân khấu Hà Nội

Với chủ đề “Thời đại của các ban nhạc” (Band + Age), lễ hội đặt trọng tâm vào các màn trình diễn trực tiếp, quy tụ nhiều phong cách âm nhạc đương đại.

QWER là một trong những cái tên đáng chú ý của chương trình. Trong khi đó, Silica Gel theo đuổi màu sắc psychedelic rock với những thử nghiệm âm thanh đặc trưng; TOUCHED mang đến phong cách rock giàu năng lượng. Mỗi ban nhạc có cách tiếp cận riêng, tạo nên bức tranh âm nhạc đa dạng trên cùng sân khấu.

Chương trình còn có The Shepherd Bois với âm thanh phóng khoáng, MIJINEE - nghệ sĩ theo đuổi con đường singer-songwriter - và DJEMBE COLA, nhóm khai thác chất liệu âm nhạc gắn với truyền thống Manding của châu Phi.

Sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ với phong cách khác nhau đưa chương trình vượt ra ngoài khuôn khổ indie rock, kết hợp các sắc thái rock, psychedelic và những thử nghiệm âm thanh đương đại.

Tại sự kiện ngày 24.10, khán giả Việt Nam và Hàn Quốc hòa mình vào không khí biểu diễn trực tiếp. Những màn trình diễn của các ban nhạc tạo nên không gian giao lưu âm nhạc, trong đó khán giả có thể cảm nhận rõ cá tính của từng nghệ sĩ ngay trên sân khấu.

Đại diện Việt Nam, Hoàng Dũng biểu diễn cùng Mau Nuoc Band, với sự tham gia của các nhạc công biểu diễn trực tiếp. Sự kết hợp giữa nghệ sĩ Việt và các ban nhạc Hàn Quốc tạo thêm điểm nối giữa hai nền âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội.

Sự kiện khơi mở không gian âm nhạc phóng khoáng, không chỉ thưởng thức âm nhạc từ khoảng cách sân khấu, khán giả được mời gọi hòa mình vào không gian chung ẢNH: QUẢNG HÀ

Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, người tham dự còn có thể tham gia những hoạt động giao lưu văn hóa thuộc Lễ hội Con đường văn hóa Hàn Quốc 2026 do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức.

Sự cuồng nhiệt của khán giả thủ đô trong đêm nhạc hội 24.10 ẢNH: QUẢNG HÀ

Tiếp nối chuỗi giao lưu văn hóa Việt - Hàn

K-Live Festival Band In Hanoi nằm trong khuôn khổ Korea Season 2026, chương trình giao lưu văn hóa do Bộ VH-TT-DL Hàn Quốc chủ trì, Quỹ Giao lưu văn hóa quốc tế Hàn Quốc (KOFICE) tổ chức và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam đồng tổ chức.

Tại Việt Nam, Korea Season 2026 khởi động từ tháng 5 với vở ballet sáng tạo Hàn Quốc GAT tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Chuỗi hoạt động tiếp tục với các chương trình âm nhạc, hòa nhạc cổ điển và triển lãm kết hợp nghệ thuật truyền thông với hội họa.

Sau lễ hội tháng 10, chương trình dự kiến tiếp nối bằng đêm hòa nhạc SM Classics Live in HanoiI vào ngày 5.11 tại Nhà hát Hồ Gươm. Chương trình có sự kết hợp giữa SM Classics, - hãng thu âm nhạc cổ điển thuộc SM Entertainment và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (VNSO).