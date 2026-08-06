Sản phẩm âm nhạc Việt - Hàn của Hoàng Dũng có gì đặc biệt?

Sau dấu ấn tại Anh trai vượt ngàn chông gai và những hoạt động âm nhạc liên tiếp trong năm 2026, Hoàng Dũng tiếp tục mở rộng hành trình sáng tạo bằng màn kết hợp cùng nghệ sĩ Hàn Quốc Dept trong sản phẩm mới Nói nhỏ em nghe.

Tối 5.8, Hoàng Dũng chính thức ra mắt Nói nhỏ em nghe. Ca khúc được phát hành đồng thời với bản tiếng Việt trên các nền tảng của Hoàng Dũng và phiên bản tiếng Anh mang tên Say you remember trên kênh của Dept.

Hoàng Dũng trong MV Nói nhỏ em nghe được ghi hình tại Tuy Hòa Ảnh: NVCC

Điểm đặc biệt của dự án nằm ở sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ đến từ hai thị trường âm nhạc khác nhau. Dept đảm nhận phần sáng tác giai điệu, trong khi Hoàng Dũng viết lời Việt. MV được thực hiện tại Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk).

Mang màu sắc pop pha R&B đặc trưng của Dept cùng chất tự sự quen thuộc trong âm nhạc Hoàng Dũng, Nói nhỏ em nghe kể về những ký ức còn lưu lại sau một mối quan hệ đã khép lại. Thay vì khai thác sự chia tay bằng cảm xúc dữ dội, bài hát chọn cách nhắc về những điều bình dị từng gắn bó với hai người như ly cà phê nguội, căn phòng đầy ánh sáng, con phố quen hay những giai điệu vẫn còn vang vọng.

Nghệ sĩ Hàn Quốc kết hợp cùng Hoàng Dũng là ai?

Đứng sau phần giai điệu của ca khúc là Dept, tên thật Lee Ho Jung, nghệ sĩ đa năng của Hàn Quốc khi hoạt động ở nhiều vai trò như ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và DJ. Anh từng tạo dấu ấn với các ca khúc Van Gogh và Winter blossom, những sản phẩm lan tỏa mạnh trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, từ năm 2022.

Theo đuổi phong cách kết hợp giữa pop, R&B và soul, Dept chinh phục khán giả bằng những giai điệu nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Nam nghệ sĩ cũng từng đến Việt Nam biểu diễn, đồng thời sở hữu một cộng đồng người hâm mộ tại thị trường Việt.

Hoàng Dũng và Dept đánh dấu màn hợp tác Việt - Hàn với ca khúc được phát hành bằng hai phiên bản ngôn ngữ Ảnh: NVCC

Theo Hoàng Dũng, cơ duyên hợp tác giữa hai nghệ sĩ bắt đầu từ năm 2025 khi Dept chủ động gửi lời mời. Tuy nhiên, do tập trung hoàn thiện album Xoay tròn, dự án chỉ được triển khai trong năm nay.

"Tôi thấy có nhiều điểm tương đồng giữa tôi và âm nhạc của Dept. Anh ấy cũng có cộng đồng người hâm mộ rất sôi nổi tại Việt Nam nên tôi nghĩ đây sẽ là một sự kết hợp thú vị", Hoàng Dũng chia sẻ.

Trước đó, Hoàng Dũng từng nhận được sự chú ý khi kết hợp cùng 10CM. Với lần hợp tác cùng Dept, nam ca sĩ tiếp tục theo đuổi hướng đi kết nối âm nhạc giữa các thị trường, nơi khác biệt về ngôn ngữ dần được xóa bỏ.

Song song với sản phẩm mới, Hoàng Dũng cũng đang chuẩn bị cho đêm diễn thứ ba của concert Xoay tròn, dự kiến diễn ra ngày 6.9 tại Hà Nội.