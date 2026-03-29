Bốn cặp đôi cầu hôn trong concert có gần 10.000 khán giả của Hoàng Dũng

Concert Xoay tròn đánh dấu một cột mốc lớn hơn trong hành trình sự nghiệp của Hoàng Dũng sau hơn một thập kỷ Ảnh: BTC

Tối 28.3, ca sĩ Hoàng Dũng tổ chức concert Xoay tròn tại TP.HCM. Mở rộng quy mô sau concert đầu tiên thành công ở Hà Nội vào cuối năm 2025, đêm diễn thứ hai quy tụ khoảng 9.800 khán giả, trở thành concert lớn nhất trong sự nghiệp của Hoàng Dũng tính đến hiện tại. Hơn 3 giờ đồng hồ, nam ca sĩ cùng các khách mời Rhymastic, GREY D, Minh Tốc & Lam đã đem đến 26 màn trình diễn đầy cảm xúc.

Cát sê 250.000 đồng nuôi giấc mơ âm nhạc

Hoàng Dũng mở màn với ca khúc Đôi mươi, đưa khán giả đến với bầu không khí sôi động của tuổi trẻ. Kế tiếp, anh thể hiện 3 ca khúc trong album mới nhất gồm La bàn, Sao giờ em mới tới và Cuối tuần, kết hợp cùng vũ đạo chuyên nghiệp.

Nam ca sĩ gốc Thái Nguyên thay đổi ấn tượng khi làm chủ sân khấu ở các tiết mục đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa hát và nhảy Ảnh: BTC

Khi Hoàng Dũng hát ca khúc Lý giải, nhiều chàng trai bất ngờ quỳ gối cầu hôn người yêu trước sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả Ảnh: BTC

Tiếp đó, nam ca sĩ thể hiện những sáng tác lãng mạn, viết về tình yêu đôi lứa như Thói quen, Tách và Lý giải. Nói về Lý giải - ca khúc vừa được ra mắt trước thềm concert Xoay tròn TP.HCM, Hoàng Dũng cho biết đây là một sáng tác dành tặng vợ và cũng muốn chia sẻ "tin vui" về chuyện đã kết hôn được 6 năm với các fan thông qua âm nhạc. Những khoảnh khắc ngọt ngào trong đám cưới của Hoàng Dũng và Khánh Linh được hé lộ trên màn hình lớn trong phần trình diễn đặc biệt này.

Không dừng lại ở đó, ngay trong khi Hoàng Dũng đang hát ca khúc Lý giải, có đến 4 cặp ở bên dưới sân khấu đã bất ngờ cầu hôn nửa kia. Trong tiếng hò reo của hàng nghìn khán giả, những hình ảnh đáng yêu của các cặp đôi đã được phát trực tiếp, lan tỏa tình yêu tới tất cả mọi người.

Nghệ sĩ khách mời đầu tiên xuất hiện trên sân khấu concert là Minh Tốc & Lam. Bộ đôi cùng Hoàng Dũng đem đến đêm diễn ca khúc Step By Step, Moonlight City, Nửa thập kỷ và Chốn sa mạc Ảnh: BTC

GREY D xuất hiện trong concert của Hoàng Dũng sau 2 năm vắng bóng, mang đến cho khán giả loạt ca khúc Có hẹn với thanh xuân, Dự báo thời tiết hôm nay mưa, Đưa em về nhà, vaicaunoicokhiennguoithaydoi, Mới hôm qua Ảnh: BTC

Trước khi chuyển tiếp sang phần hai, khán giả được nhìn lại hành trình hoạt động âm nhạc của Hoàng Dũng. Ít ai biết rằng trước khi trở thành một ca sĩ được yêu mến như hiện tại, Hoàng Dũng từng là sinh viên của Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội. Anh đam mê và theo đuổi âm nhạc từ thời sinh viên, từng đi hát ở quán cà phê với mức cát sê chỉ 250.000 đồng cho một đêm. Với anh, số tiền đó lại mang đến ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là khoản thu nhập giúp trang trải những bữa ăn thời sinh viên, mà còn là "nguồn sống" nuôi dưỡng giấc mơ âm nhạc. Hoàng Dũng tâm sự: "Ngày hôm nay tôi có thể đứng tại đây để trò chuyện với mọi người đều là nhờ sự đơn sơ, vô tư ấy. Nếu không có những tháng ngày ấy, thì chưa chắc đã có được mình, người nghệ sĩ đang may mắn được đứng trước hàng nghìn khán giả ở thời điểm hiện tại".

Hoàng Dũng thấy mình là người may mắn

Ở phần 3 của concert Xoay tròn, Hoàng Dũng thể hiện ca khúc đậm chất tự sự - Bức tranh và cánh chim, tự chơi piano và kết hợp cùng dàn hợp xướng 25 người. Đến Ba mươi cái chớp mắt, nam ca sĩ dành thời gian tâm sự với fan về những "khủng hoảng tuổi 30".

Nam ca sĩ nói tuổi 30 là giai đoạn mà bản thân nhận ra mình có rất nhiều những điều quý giá phải cố gắng gìn giữ. Bước sang giai đoạn này, khi đã có nhiều điều để yêu thương, anh bắt đầu biết sợ hơn. "Mình sợ mất, sợ không đáp lại sự yêu thương đó và vô vàn những nỗi sợ khác nhau. Đó là bài học để chúng ta lớn lên, trưởng thành. Tôi không chắc rằng mình đã trưởng thành nhưng đã có trải nghiệm với khoảng thời gian đó bằng ca khúc Ba mươi cái chớp mắt. Mình sống không phải để theo đuổi những điều hoàn hảo và trọn vẹn, có những điều không thực sự trọn vẹn mới làm cho chúng ta cảm thấy mình trân trọng và yêu thương cuộc sống hơn", anh chia sẻ.

Tiếp nối không khí sâu lắng từ hai màn trình diễn trên, Hoàng Dũng hát Giữ anh cho ngày hôm qua và khiến concert bùng nổ với sự xuất hiện của Rhymastic Ảnh: BTC

Nam ca sĩ đã thử thách bản thân nhiều hơn trong việc tập luyện, biểu diễn, hát nhảy với live band, chơi nhạc cụ và làm chủ sân khấu ở một không gian ngoài trời Ảnh: BTC

Hoàng Dũng khép lại concert Xoay tròn TP.HCM với 4 ca khúc Phonecert, Sâm-panh và liên khúc Nép vào anh và nghe anh hát, Bữa tiệc của giác quan. Kết thúc concert, nam ca sĩ nán lại rất lâu, cúi người cảm ơn người hâm mộ vì đã đồng hành cùng mình và tạo nên một cột mốc không thể nào quên.

Nam ca sĩ nói trong khoảnh khắc này, anh thấy mình là người may mắn. Nam ca sĩ từng chia sẻ rằng nếu không theo đuổi âm nhạc, có lẽ mình vẫn có thể sống một cuộc đời bình thường, làm việc giờ hành chính và chăm sóc những người thân yêu. Nhưng khi đã "biết mùi sân khấu" thì anh càng không thể rời xa nó. "Tôi đã dành 10 năm cho âm nhạc và đến hiện tại, tôi biết mình sẽ rất buồn nếu không thể trở thành một người nghệ sĩ được đứng trước mọi người để hát những ca khúc của mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Tôi mong phút giây này tồn tại mãi mãi", anh chia sẻ.