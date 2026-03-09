Ca sĩ Hoàng Dũng bí mật kết hôn

Trên tài khoản cá nhân với 622.000 người theo dõi, Hoàng Dũng cho biết anh và bạn gái "về chung một nhà" từ 6 năm trước, vào thời điểm nam ca sĩ 25 tuổi và đang hoạt động âm nhạc độc lập tại Hà Nội.

Sau 6 năm giữ kín, giọng ca sinh năm 1995 lần đầu công khai chuyện đã kết hôn Ảnh: FBNV

Nam ca sĩ hồi tưởng về giai đoạn khởi đầu khi cả hai đều đang trong quá trình định hình sự nghiệp riêng. Trong khi Hoàng Dũng tập trung vào sản xuất âm nhạc, bà xã anh trải qua nhiều công việc khác nhau trước khi quyết định dừng lại để đồng hành cùng anh. Sau đó, nam ca sĩ đề nghị với nửa kia "ở nhà đi anh nuôi", đánh dấu bước ngoặt hai người bắt đầu xây dựng một hành trình chung trong cả đời sống cá nhân lẫn công việc.

Nhắc đến người bạn đời, Hoàng Dũng tiết lộ cô có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành các dự án âm nhạc mang tính biểu tượng của anh. Vợ là người đặt tên cho album và trực tiếp thu thập, sắp xếp các bản demo rời rạc để tạo thành một đĩa nhạc hoàn chỉnh.

Bên cạnh đó, chủ nhân hit Nàng thơ tiết lộ từng có ý định hủy bỏ ca khúc này, nhưng nhờ sự thuyết phục và góp ý chỉnh sửa từ nửa kia, bài hát mới được phát hành và trở thành dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của anh đến hiện tại. Các dự án khác như EP Yên, album Xoay tròn và các đêm nhạc cá nhân đều có sự tham gia hỗ trợ và thúc đẩy từ phía người bạn đời.

Hoàng Dũng cho biết sự gắn kết với vợ giúp anh trưởng thành và có trách nhiệm hơn trong cả đời sống lẫn nghệ thuật Ảnh: FBNV

Chỉ sau vài giờ đăng tải, thông tin này lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ. Nhiều khán giả không khỏi bất ngờ trước thông tin trên và để lại hàng loạt lời chúc mừng đến cặp đôi. Việc chọn thời điểm ngày Quốc tế Phụ nữ để chia sẻ được nam ca sĩ lý giải là lựa chọn thời điểm thích hợp cho một câu chuyện đẹp. Sự kiện này cũng nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, khi Hoàng Dũng thường được người hâm mộ nhận xét là nghệ sĩ có hình ảnh ổn định, tập trung vào chuyên môn.

Trao đổi với chúng tôi, phía Hoàng Dũng xác nhận thông tin mà anh đăng tải trên mạng xã hội.

Hoàng Dũng trước khi công khai chuyện hôn nhân

Hoàng Dũng bắt đầu hành trình âm nhạc chuyên nghiệp từ danh hiệu á quân Giọng hát Việt 2015. Sau cuộc thi, anh hoạt động với vai trò nghệ sĩ độc lập và dần khẳng định vị thế qua các bản hit như Yếu đuối, Nép vào anh và nghe anh hát, cùng dấu ấn rực rỡ từ ca khúc Nàng thơ vào năm 2020. Những dự án mang đậm tính cá nhân như EP Yên không chỉ thành công về mặt thương mại mà còn giúp anh định hình phong cách âm nhạc riêng.

Trong giai đoạn 2025 - 2026, Hoàng Dũng đạt cột mốc 10 năm ca hát với dự án kỷ niệm quy mô mang tên Xoay tròn, bao gồm một album phòng thu cùng các đêm nhạc tại Hà Nội và TP.HCM. Sự bền bỉ và sức sáng tạo không ngừng đã mang về cho anh nhiều thành tựu trong sự nghiệp ca hát.