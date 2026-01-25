Ca sĩ là thực tập sinh ở Hàn, nói lý do về Việt Nam hoạt động

Việc góp mặt trong chương trình Anh trai say hi được xem là bước ngoặt quan trọng, giúp nam ca sĩ từng bước tiếp cận khán giả trong nước và chuẩn bị cho hành trình ca hát chuyên nghiệp. Ngay từ những sản phẩm đầu tiên, CongB đã nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ.

Dàn nghệ sĩ quen mặt góp mặt trong MV mới của CongB, tạo nên không khí trẻ trung và gần gũi ẢNH: NVCC

Bài hát này dành riêng cho mình em kết hợp cùng Buitruonglinh phát hành đầu tháng 1 đạt nhiều thứ hạng cao trên các nền tảng nhạc số, tạo tiền đề thuận lợi cho dự án debut. Song song đó, cộng đồng người hâm mộ - UniCong cũng tổ chức nhiều hoạt động cổ vũ, đồng hành cùng nam ca sĩ trong giai đoạn khởi đầu.

EP CongBday gồm 5 ca khúc mang màu sắc trẻ trung, đúng với hình ảnh năng động mà nam ca sĩ theo đuổi. Dự án mở màn bằng Nhớ em 8 lần - ca khúc pop sôi động kết hợp cùng Mason Nguyễn và TEZ. Vitamin C mang âm hưởng R&B nhẹ nhàng, giúp CongB thể hiện khả năng xử lý giai điệu mềm mại, trong khi Sweet Love lại là bản tình ca có tiết tấu tươi sáng. Bài hát này dành riêng cho mình em - sáng tác của chính CongB - là ca khúc lắng đọng nhất EP. Khép lại là Ngôi sao hy vọng, nơi nam ca sĩ gửi gắm thông điệp tri ân những khán giả đã dõi theo hành trình của mình.

Điểm nhấn đặc biệt của dự án nằm ở MV Nhớ em 8 lần. Bên cạnh phần góp giọng của Mason Nguyễn và TEZ, MV còn quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Bigdaddy, Buitruonglinh, Dillan Hoàng Phan, Sơn.K và Đỗ Nam Sơn. Trong MV, CongB vào vai chàng trai đang tương tư, còn các nghệ sĩ khác xuất hiện như những “quân sư”, vừa cổ vũ vừa tạo nên không khí vui nhộn, gần gũi. Nam ca sĩ cũng gây chú ý với những đoạn vũ đạo trẻ trung, phóng khoáng.

CongB trong MV Nhớ em 8 lần - sản phẩm đánh dấu màn debut chính thức tại Việt Nam ẢNH: NVCC

Sau vài giờ ra mắt, MV nhanh chóng lọt vào top thịnh hành YouTube, nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. EP CongBday đồng thời ghi nhận lượt đặt trước ấn tượng với hàng nghìn bản CD vật lý được tiêu thụ trong những ngày đầu.

Chia sẻ về quyết định trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp, CongB cho biết niềm tự hào về nguồn cội là động lực lớn thôi thúc anh kết nối sâu hơn với khán giả trong nước. Dù đã có kinh nghiệm hoạt động âm nhạc trước đó, nam ca sĩ thừa nhận đây mới là thời điểm anh cảm thấy sẵn sàng để chính thức giới thiệu hình ảnh và âm nhạc của mình một cách trọn vẹn nhất.

CongB là ai?

CongB (tên thật Nguyễn Thành Công) là ca sĩ trực thuộc công ty ASIIX. Anh được các khán giả yêu Kpop biết đến khi tham gia các chương trình sống còn lớn tại Hàn Quốc như Boys Planet (2023), Starlight Boys (2024) và bắt đầu được chú ý tại thị trường Việt Nam khi tham gia Anh trai say hi. Tại show âm nhạc này, anh vào top 10 chung cuộc và nhận giải Best Performer.

Năm 2023, CongB phát hành Em đợi anh lâu chưa như lời tri ân dành cho cộng đồng người hâm mộ. Sau chương trình Anh trai say hi, anh chính thức debut với CongBday, trong đó ca khúc chủ đề là Nhớ em 8 lần được chọn thực hiện MV.