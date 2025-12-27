Độ chịu chi của fan trước concert 'Anh trai say hi' và buổi tổng duyệt 'bất ổn'

Chiều 27.12, không khí tại Khu đô thị Vạn Phúc (TP.HCM) trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết trước thềm đêm concert Anh trai say hi 2025. Hàng chục nghìn khán giả đã đổ về địa điểm tổ chức, tạo nên một bức tranh lễ hội cuối năm rực rỡ.

Choáng ngợp trước độ chịu chi của các fandom

Không chỉ dừng lại ở việc mua vé ủng hộ, cộng đồng người hâm mộ (fandom) của 30 anh trai đã tạo nên một cuộc đua "phô trương thanh thế" với quy mô đầu tư lên đến hàng trăm triệu đồng. Khu vực bên lề concert biến thành sàn diễn của những dự án quảng bá (fan project) được đầu tư bài bản, công phu.

Điểm nhấn nổi bật nhất trong chuỗi hoạt động bên lề chính là các màn roadshow (diễu hành xe). Theo ghi nhận, có tới 14 trên tổng số 30 nghệ sĩ được người hâm mộ thực hiện dự án này. Thay vì các phương tiện phổ thông, các FC (Fan Club) đã "chơi lớn" khi huy động dàn siêu xe hạng sang, xe mui trần thời thượng và mô tô phân khối lớn diễu hành quanh khu vực tổ chức.

Đáng chú ý, fandom của quán quân Negav khiến nhiều người choáng ngợp khi chi hơn 60 triệu đồng chỉ riêng cho việc huy động và trang trí đoàn xe gồm 6 chiếc xế hộp hạng sang. Hình ảnh đoàn xe nối đuôi nhau với nhận diện thương hiệu đồng nhất trở thành tâm điểm chú ý của người đi đường. Không kém cạnh, các fandom của Mason Nguyễn, CongB, buitruonglinh, B Ray, Vương Bình... cũng tung ra những dự án roadshow với mức đầu tư tương đương, phủ kín các tuyến phố bằng hình ảnh thần tượng.

Cộng đồng người hâm mộ của 30 anh trai đang tạo nên một cuộc chiến “đẫm tiền” theo đúng nghĩa đen với quy mô đầu tư lên đến hàng trăm triệu đồng Ảnh: BTC

Song song đó, khu vực booth check-in cũng được các FC đầu tư mạnh tay với các thiết kế 3D cầu kỳ, backdrop khổ lớn và hệ thống màn hình LED quảng cáo ngoài trời. Các dự án như WISHMAS LETTERS, ILLUMINATE hay Gillixir... không chỉ tạo không gian trải nghiệm cho khán giả mà còn thể hiện văn hóa hâm mộ văn minh, sáng tạo. Sự đầu tư này đã được đền đáp khi nhiều nghệ sĩ như Karik, B Ray, Negav... đã trực tiếp xuất hiện để chụp ảnh và giao lưu, tạo nên sự kết nối đầy cảm xúc.

Màn tổng duyệt "bất ổn" của dàn anh trai

Trái ngược với sự sang chảnh, hoành tráng bên ngoài của fan, không khí bên trong khu vực tổng duyệt lại diễn ra đầy hài hước và "bất ổn" đúng chất "vũ trụ say hi".

Tiếp nối truyền thống từ mùa 1, buổi tổng duyệt (rehearsal) trở thành sàn diễn thời trang cosplay độc lạ để tranh giải Best Rehearsal Outfit (trang phục tổng duyệt xuất sắc nhất). Bất chấp trời mưa và ẩm ướt tại TP.HCM những ngày qua, các nghệ sĩ vẫn "bung xõa" hết mình với những tạo hình khiến khán giả "cười ra nước mắt".

Nổi bật nhất phải kể đến Hải Nam trong tạo hình nhân vật Ma Mười. Nam ca sĩ diện áo dài trắng, tóc xõa rũ rượi nhưng lại đẩy xe cá viên chiên đi khắp sân khấu tổng duyệt Ảnh: BTC

Trong khi đó, bộ ba B Ray - Gill - Robber lại chọn "ngược dòng thời gian" khi hóa thân thành nhóm nhạc HKT đình đám một thời với mái tóc "chôm chôm" đặc trưng. Sự đầu tư nghiêm túc cho một concept hài hước của các rapper gai góc khiến người hâm mộ thích thú

Chưa dừng lại ở đó, sân khấu tổng duyệt còn chứng kiến những màn hóa trang "không giống ai". Buitruonglinh hóa thân thành chiếc bàn tiệc với khăn trải bàn hoa đỏ Ảnh: BTC

Đỗ Nam Sơn làm trụ đèn giao thông với câu nói viral đầy vui nhộn - LQ1TĐXĐĐ LLNCĐGT (liên quân 1 toàn đầu xanh đầu đỏ lòe loẹt như cái đèn giao thông) Ảnh: BTC

CongB nhuộm da xanh lè để làm nhân vật Sadness (phim Inside Out) Ảnh: BTC

Otis biến hình thành người Na’vi trong bom tấn Avatar Ảnh: BTC

Bộ đôi Phúc Du - Rio hóa thành cặp anh em Phineas và Ferb trong series tuổi thơ cùng tên Ảnh: BTC

Những hình ảnh hậu trường "lầy lội" này không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng trước giờ G mà còn cho thấy tinh thần gắn kết, thoải mái của các nghệ sĩ. Khán giả không chỉ thích thú trước độ chịu chơi của các anh trai mà còn đồng loạt để lại bình luận trêu đùa như "concert chưa diễn mà đã cười hết cả ngày", "xem tổng duyệt còn vui hơn coi show chính"...

Concert Anh trai say hi 2025 hứa hẹn mang đến một đêm bùng nổ cảm xúc, khép lại hành trình rực rỡ của mùa 2 vào tối nay 27.12.