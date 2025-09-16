Hoàng Dũng làm điều 'đặc biệt' trước khi hợp tác với Đen Vâu

Một ngày nào đó là sản phẩm âm nhạc mới của Hoàng Dũng và Đen Vâu, vừa được ra mắt vào 15.9. Bài hát này lần đầu tiên được trình diễn trong concert Xoay tròn của Hoàng Dũng, được tổ chức hồi tháng 8.

Theo Hoàng Dũng, sau khi nhận lời xuất hiện trong concert, Đen Vâu đề nghị anh thực hiện một sản phẩm chung, mang đậm dấu ấn của cả hai. Trước khi chấp bút, Hoàng Dũng đặt ra cho nam rapper gốc Quảng Ninh 3 câu hỏi.

Đen Vâu cũng là người gợi ý cách quay MV cho Hoàng Dũng Ảnh: NVCC

"Khi anh Đen rủ anh em mình làm một bài gì đó, tôi đã đưa ra 3 câu hỏi phỏng vấn để xem anh Đen đang quan tâm những gì. Câu 1 là cảm giác anh muốn có nhất ở thời điểm này? Anh Đen chọn yên bình. Câu 2 là sắp xếp những yếu tố thời gian, sự nghiệp và gia đình theo thứ tự mình ưu tiên nhất? Anh Đen chọn thời gian đầu tiên. Câu cuối cùng là điều anh mong muốn có được nhất từ khán giả ở mỗi lần bước lên sân khấu? Anh Đen chọn sự tập trung lắng nghe. Từ 3 câu trả lời này, tôi viết ra bài Một ngày nào đó với cảm xúc êm đềm, nhắc về thời gian trong cuộc đời và có giai điệu nhẹ nhàng để khán giả tập trung lắng nghe", Hoàng Dũng chia sẻ.



Sau khi hoàn tất, Hoàng Dũng đã gửi 2 bản demo khác nhau cho Đen Vâu viết lời rap. Tuy nhiên, chủ nhân hit Đưa nhau đi trốn chỉ nghe phiên bản đầu tiên vì anh muốn giữ vẹn nguyên cảm xúc thay vì đắn đo lựa chọn. Theo chủ nhân hit Chờ anh nhé, anh chỉ áp lực lúc ngỏ lời mời Đen Vâu còn khi cùng nhau làm nhạc thì cả hai lại rất thoải mái.

Hoàng Dũng thừa nhận anh được Đen Vâu truyền cảm hứng rất nhiều Ảnh: NVCC

Tác phẩm của Hoàng Dũng và Đen Vâu mang ý nghĩa khá đơn giản. Nam ca sĩ 30 tuổi muốn nhắn nhủ với mọi người rằng một ngày chúng ta có thể làm được rất nhiều việc khác nhau. Tuy nhiên lại hiếm khi thả lỏng, tận hưởng từng dao động nhỏ trong cuộc sống sau một ngày làm việc bận rộn.

Hoàng Dũng chia sẻ: "Khi anh Đen nói ưu tiên số 1 của anh ấy là thời gian, tôi nghĩ điều đó cũng đúng với mình, vì tôi muốn có thời gian để làm rất nhiều thứ. Tôi mong bài hát này sẽ trở thành một lời nhắn nhủ tốt đẹp gửi đến tương lai, dành cho những ai đang cảm thấy căng thẳng, áp lực và bận rộn trong cuộc sống thì hãy cứ tin rằng những ngày tươi đẹp và thong thả rồi sẽ đến".

Sau thành công của concert ở Hà Nội, Hoàng Dũng dự kiến tổ chức một đêm nhạc tại TP.HCM vào đầu năm 2026. Nam ca sĩ 9X bày tỏ: "Tôi thấy mình khác đi rất nhiều sau dự án Xoay tròn. Tôi nghĩ còn rất nhiều thứ mình cần cải thiện, nhưng sau cùng, tôi cảm thấy thoải mái vì mình dám bước ra khỏi "vùng an toàn". Tôi đã làm được điều mà bản thân mình và ê kíp cùng thống nhất, đó là mỗi lần Hoàng Dũng trở lại thì phải có một cái gì mới cho khán giả. Tôi đã được hát bài mới, nhảy nhót, chơi nhạc cụ và đem tinh thần mới lên sân khấu. Tôi đã diễn một lèo, chẳng biết mình hát bao nhiêu bài và bao nhiêu lâu, nhưng đến khi concert kết thúc, tôi không muốn chút nào. Tôi nghĩ đó đúng là tinh thần mình cần đem đến cho khán giả, còn nếu mình thấy concert dài rồi, dừng được rồi thì tức là nó chưa đủ hay".