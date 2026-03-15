Hoàng Dũng hé lộ món quà tặng vợ trong đám cưới bí mật

Trước đó, ca sĩ Hoàng Dũng gây chú ý khi đăng tải hình ảnh trong lễ cưới trên trang cá nhân hơn 622.000 người theo dõi và anh xác nhận đã kết hôn với bạn gái Khánh Linh từ 6 năm trước. Nam ca sĩ cho biết việc công bố thông tin vào đầu năm 2026 là thời điểm cả hai cảm thấy sẵn sàng chia sẻ chuyện riêng tư với công chúng.

“Chúng tôi đã có một khoảng thời gian đủ lâu bên nhau. Thời điểm này là lúc chúng tôi đủ đồng điệu và sẵn sàng đối mặt với công chúng. Đây cũng là lúc điều kiện sống của chúng tôi đủ tốt để tổ chức một đám cưới thân mật cho gia đình và bạn bè”, Hoàng Dũng chia sẻ. Anh cũng gọi đây là thời điểm “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để công bố tin vui.

Hoàng Dũng và Khánh Linh xuất hiện với hình ảnh cô dâu - chú rể trong MV Ảnh: NVCC

Hoàng Dũng tái hiện câu chuyện tình yêu trong MV mới

Theo Hoàng Dũng, Lý giải được sáng tác như một ca khúc kỷ niệm cho ngày cưới của anh và Khánh Linh. Dù sản phẩm âm nhạc mang tên Lý giải nhưng Hoàng Dũng cho biết ca khúc không nhằm đưa ra lời giải cho tình yêu. Theo giọng ca Nàng thơ, tình cảm là món quà của số phận, vì vậy điều quan trọng là trân trọng và tận hưởng hành trình ấy thay vì cố gắng lý giải bằng những khuôn mẫu có sẵn.

Ca khúc mở đầu bằng những câu hát: “Một viên kem chạm đất/ Bốn mắt tìm thấy nhau/ Cứ như là vạn vật hấp dẫn hai ta/ Mọi chuyện bắt đầu”. Đây cũng là khoảnh khắc đặc biệt trong lần đầu Hoàng Dũng và Khánh Linh gặp nhau. Nam ca sĩ cho biết cả hai quen nhau thông qua một người bạn chung. Trong buổi gặp gỡ đầu tiên của cả nhóm, khoảnh khắc nhìn nhau khiến anh cảm nhận được sự đồng điệu và bắt đầu tìm hiểu cô gái này.

Hoàng Dũng cho biết ca khúc được sáng tác như món quà dành tặng vợ Ảnh: NVCC

Trong MV, Hoàng Dũng và Khánh Linh xuất hiện với hình ảnh cô dâu - chú rể giữa không gian tiệc cưới. Cả hai cùng đọc lời thề nguyện và chia sẻ về câu chuyện tình yêu trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết. Một số nghệ sĩ Việt cũng xuất hiện trong buổi tiệc riêng tư này như Hứa Kim Tuyền, Orange, Kai Đinh và GREY D.

Sau khi phát hành MV Lý giải, Hoàng Dũng dự kiến tổ chức concert Xoay tròn tại TP.HCM vào ngày 28.3. Nam ca sĩ đã công bố một số khách mời tham gia chương trình. Bên cạnh đó, giọng ca Nàng thơ cho biết sẽ còn một nghệ sĩ bí mật xuất hiện trong đêm diễn.