Lý do Lưu Hiền Trinh 'đòi' tăng cát sê khi hát cho liveshow của Dương Khắc Linh

Mới đây, liveshow Linh cảm của nhạc sĩ Dương Khắc Linh đã chính thức diễn ra tại Hà Nội. Đây là sự kiện âm nhạc đánh dấu chặng đường sáng tác của nam nhạc sĩ với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thân thiết, trong đó có Lưu Hiền Trinh.

Lưu Hiền Trinh trở lại sau sinh, tái hiện loạt ca khúc quen thuộc

Sau một thời gian tập trung cho tổ ấm nhỏ và thực hiện thiên chức làm mẹ, Lưu Hiền Trinh tái xuất sân khấu với diện mạo mới. Nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả nhờ vóc dáng thon gọn, nhan sắc trẻ trung.

Sắc vóc thon gọn sau sinh của Lưu Hiền Trinh Ảnh: FBNV

Chia sẻ về cơ duyên, nữ ca sĩ cho biết cô cảm thấy bất ngờ khi nhận được lời mời, đồng thời xem đây là dịp ý nghĩa khi được đứng chung sân khấu với người thân trong gia đình. Dương Khắc Linh không chỉ là đồng nghiệp mà còn là em rể của giọng ca Những tháng năm vụn vỡ. Điều này khiến cô dành sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các tiết mục.

Trong chương trình, Lưu Hiền Trinh thể hiện nhiều sáng tác của Dương Khắc Linh. Nữ ca sĩ cho biết cô phải cân bằng giữa yếu tố kỹ thuật và cảm xúc để đảm bảo truyền tải trọn vẹn tinh thần bài hát. “Tôi có nói đùa với anh Linh là chắc phải tăng cát sê vì các ca khúc quá khó”, cô chia sẻ thêm.

Một trong những tiết mục nhận được sự chú ý là màn thể hiện ca khúc Love you in silence – bản hit từng gắn liền với ca sĩ Thu Minh. Đối diện với áp lực từ một bản hit quen thuộc, Lưu Hiền Trinh không chọn cách mô phỏng bản gốc mà chọn cách tiếp cận riêng.

Nữ ca sĩ thể hiện lại bản hit của Thu Minh theo phong cách riêng Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, ca khúc Khi chúng ta không còn thương nhau nữa – sáng tác đầu tiên Dương Khắc Linh viết riêng cho Lưu Hiền Trinh – cũng được nữ ca sĩ mang trở lại sân khấu với bản phối mới. Theo nữ ca sĩ chia sẻ, việc làm mới ca khúc mang đến cho cô nhiều cảm hứng, đồng thời giúp thể hiện rõ hơn cá tính âm nhạc hiện tại.

Sau phần trình diễn, Dương Khắc Linh dành lời nhận xét tích cực cho giọng hát của Lưu Hiền Trinh. Dù nam nhạc sĩ có nhắc nhở nhẹ nhàng về một vài chi tiết nhỏ cần hoàn thiện, sự ghi nhận này vẫn là nguồn động viên đối với nữ ca sĩ.

Lưu Hiền Trinh sinh năm 1991, quê Hải Phòng, từng là trưởng nhóm nhạc S-Girls. Sau khi cùng nhóm giành ngôi á quân Nhân tố bí ẩn 2016, cô chuyển sang hoạt động solo và ra mắt nhiều sản phẩm như Ai nói dối nhận đi, Khi chúng ta không còn thương nhau nữa, Những tháng năm vụn vỡ… Nữ ca sĩ cũng được khán giả chú ý qua các bản cover như Người hãy quên em đi của Mỹ Tâm hay Ngày chưa giông bão của Bùi Lan Hương.

Liveshow Linh cảm cũng đánh dấu lần hiếm hoi hai chị em Lưu Hiền Trinh, Sara Lưu và Dương Khắc Linh cùng xuất hiện trên một sân khấu.