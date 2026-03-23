Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Lý do Lưu Hiền Trinh 'đòi' tăng cát sê khi hát cho liveshow của Dương Khắc Linh

An Hạ
23/03/2026 10:25 GMT+7

Xuất hiện trong đêm nhạc của nhạc sĩ Dương Khắc Linh tại Hà Nội, Lưu Hiền Trinh gây chú ý bởi ngoại hình thon gọn. Dịp này, cô cũng có những tiết lộ về quá trình chuẩn bị cho màn tái xuất sau quãng thời gian vun vén gia đình.

Mới đây, liveshow Linh cảm của nhạc sĩ Dương Khắc Linh đã chính thức diễn ra tại Hà Nội. Đây là sự kiện âm nhạc đánh dấu chặng đường sáng tác của nam nhạc sĩ với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thân thiết, trong đó có Lưu Hiền Trinh.

Lưu Hiền Trinh trở lại sau sinh, tái hiện loạt ca khúc quen thuộc

Sau một thời gian tập trung cho tổ ấm nhỏ và thực hiện thiên chức làm mẹ, Lưu Hiền Trinh tái xuất sân khấu với diện mạo mới. Nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả nhờ vóc dáng thon gọn, nhan sắc trẻ trung.

Lưu Hiền Trinh khoe sắc vóc sau sinh, tái hiện hit Thu Minh trên sân khấu - Ảnh 1.

Sắc vóc thon gọn sau sinh của Lưu Hiền Trinh

Ảnh: FBNV

Chia sẻ về cơ duyên, nữ ca sĩ cho biết cô cảm thấy bất ngờ khi nhận được lời mời, đồng thời xem đây là dịp ý nghĩa khi được đứng chung sân khấu với người thân trong gia đình. Dương Khắc Linh không chỉ là đồng nghiệp mà còn là em rể của giọng ca Những tháng năm vụn vỡ. Điều này khiến cô dành sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các tiết mục.

Trong chương trình, Lưu Hiền Trinh thể hiện nhiều sáng tác của Dương Khắc Linh. Nữ ca sĩ cho biết cô phải cân bằng giữa yếu tố kỹ thuật và cảm xúc để đảm bảo truyền tải trọn vẹn tinh thần bài hát. “Tôi có nói đùa với anh Linh là chắc phải tăng cát sê vì các ca khúc quá khó”, cô chia sẻ thêm.

Một trong những tiết mục nhận được sự chú ý là màn thể hiện ca khúc Love you in silence – bản hit từng gắn liền với ca sĩ Thu Minh. Đối diện với áp lực từ một bản hit quen thuộc, Lưu Hiền Trinh không chọn cách mô phỏng bản gốc mà chọn cách tiếp cận riêng.

Lưu Hiền Trinh khoe sắc vóc sau sinh, tái hiện hit Thu Minh trên sân khấu - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ thể hiện lại bản hit của Thu Minh theo phong cách riêng

Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, ca khúc Khi chúng ta không còn thương nhau nữa – sáng tác đầu tiên Dương Khắc Linh viết riêng cho Lưu Hiền Trinh – cũng được nữ ca sĩ mang trở lại sân khấu với bản phối mới. Theo nữ ca sĩ chia sẻ, việc làm mới ca khúc mang đến cho cô nhiều cảm hứng, đồng thời giúp thể hiện rõ hơn cá tính âm nhạc hiện tại.

Sau phần trình diễn, Dương Khắc Linh dành lời nhận xét tích cực cho giọng hát của Lưu Hiền Trinh. Dù nam nhạc sĩ có nhắc nhở nhẹ nhàng về một vài chi tiết nhỏ cần hoàn thiện, sự ghi nhận này vẫn là nguồn động viên đối với nữ ca sĩ.

Lưu Hiền Trinh sinh năm 1991, quê Hải Phòng, từng là trưởng nhóm nhạc S-Girls. Sau khi cùng nhóm giành ngôi á quân Nhân tố bí ẩn 2016, cô chuyển sang hoạt động solo và ra mắt nhiều sản phẩm như Ai nói dối nhận đi, Khi chúng ta không còn thương nhau nữa, Những tháng năm vụn vỡ… Nữ ca sĩ cũng được khán giả chú ý qua các bản cover như Người hãy quên em đi của Mỹ Tâm hay Ngày chưa giông bão của Bùi Lan Hương.

Liveshow Linh cảm cũng đánh dấu lần hiếm hoi hai chị em Lưu Hiền Trinh, Sara Lưu và Dương Khắc Linh cùng xuất hiện trên một sân khấu.

Lưu Hiền Trinh nói lý do giấu kín chuyện kết hôn

Lưu Hiền Trinh vừa có những trải lòng về cuộc sống sau khi kết hôn. Cô cũng đang chuẩn bị cho hành trình làm mẹ sắp tới.

Khám phá thêm chủ đề

Lưu Hiền Trinh Dương Khắc Linh Thu Minh sao việt Liveshow âm nhạc Vpop
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận