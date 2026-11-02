Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh mời giới trẻ Việt truy cập Bản đồ số văn hóa

Tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh gửi lời mời tới người dân, đặc biệt là giới trẻ, hãy truy cập bản đồ số văn hóa Việt Nam, lựa chọn một hoạt động văn hóa để tham gia cùng gia đình, bạn bè và chia sẻ những trải nghiệm đẹp. Bộ trưởng gợi ý mỗi người có thể bắt đầu từ một di sản, một làng nghề hay một sự kiện văn hóa gần gũi với đời sống.

"Hãy là những đại sứ lan tỏa tình yêu với văn hóa Việt Nam, cùng làm cho mỗi điểm đến trên bản đồ trở thành một cuộc gặp gỡ văn hóa sống động; để mỗi hành trình khám phá sẽ bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước", bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại sự kiện ẢNH: BTC

Từ di sản nghìn năm đến không gian văn hóa số

Chương trình nghệ thuật số "Tinh hoa đạo học" được tổ chức trong không gian di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám, kết hợp nghệ thuật trình diễn với công nghệ hiện đại, tạo nên cách tiếp cận mới đối với những giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, công chúng có thêm cơ hội cảm nhận, hiểu hơn và yêu hơn những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Việc lựa chọn Văn Miếu - Quốc Tử Giám làm địa điểm tổ chức chương trình càng có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 950 năm trường đại học đầu tiên của đất nước. Đây là không gian gắn với truyền thống hiếu học, tôn vinh tri thức và các bậc hiền tài của dân tộc.

Nghệ thuật thực cảnh kết hợp ánh sáng và công nghệ trình diễn, khiến không gian Quốc Tử Giám mới mẻ và lung linh, huyền ảo ẢNH: BTC

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh ý nghĩa của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, biểu tượng của nghìn năm văn hiến và là nơi tôn vinh tri thức, truyền thống hiếu học. Theo bà, sự kết hợp giữa di sản, nghệ thuật và công nghệ trong "Tinh hoa đạo học" mở ra những cách tiếp cận mới, giúp công chúng hiểu hơn, yêu hơn những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Đề cập đến Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên (24.11.2026), Bộ trưởng cho biết Bản đồ số Văn hóa Việt Nam được xây dựng nhằm giúp người dân, du khách dễ dàng tìm kiếm các hoạt động văn hóa theo địa điểm, thời gian và chủ đề, từ đó lựa chọn những trải nghiệm phù hợp.

Bộ trưởng kỳ vọng nền tảng không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin mà còn thực sự kết nối công chúng với đời sống văn hóa. Đó có thể là những em nhỏ lần đầu đến bảo tàng, các gia đình cùng thưởng thức một chương trình nghệ thuật hay người trẻ tìm hiểu nghề truyền thống, nghệ thuật truyền thống của quê hương. Mỗi trải nghiệm đều góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp bản sắc, tình yêu quê hương và sự gắn kết cộng đồng.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cùng các đại biểu Việt Nam và quốc tế tìm hiểu các sản phẩm làng nghề truyền thống được giới thiệu tại sự kiện ẢNH: BTC

CMAP kết nối các điểm đến, lan tỏa trải nghiệm văn hóa

Nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam, tại địa chỉ cmap.vn, hướng tới số hóa và kết nối thông tin về các nguồn lực văn hóa trên một nền tảng chung. Người dân, du khách có thể tra cứu các sự kiện, di sản, bảo tàng và hoạt động văn hóa tại 34 tỉnh, thành phố.

CMAP tích hợp thông tin về hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch; cập nhật các sự kiện văn hóa nghệ thuật, lễ hội truyền thống, giải thể thao quần chúng và hành trình du lịch di sản. Người dùng có thể tìm kiếm theo địa điểm, thời gian hoặc chủ đề để lựa chọn hoạt động phù hợp với nhu cầu và sở thích.

“Cụ Rùa AI” có thể trò chuyện trực tiếp với du khách về lịch sử những tấm bia tiến sĩ; hoặc chỉ với vài thao tác chạm, công nghệ mở ra hành trình khám phá các điểm đến hấp dẫn ẢNH: QUẢNG HÀ

Tính đến 12 giờ ngày 1.11, nền tảng đã công bố 391 sự kiện tại 34/34 tỉnh, thành phố. Trong đó, các thiết chế văn hóa thuộc Bộ VH-TT-DL công bố 33 sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Thông qua CMAP, những thông tin về di sản và hoạt động văn hóa được kết nối, giúp công chúng thuận lợi hơn trong việc tiếp cận, khám phá các giá trị văn hóa. Từ đó sẽ có thêm nhiều người tìm đến di sản, khán giả đến với nhà hát, công chúng gặp gỡ nghệ nhân và những câu chuyện văn hóa tiếp tục được kể. Đây cũng là cơ hội để phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa, du lịch, tạo sinh kế cho người dân, cộng đồng và góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam ẢNH: BTC



