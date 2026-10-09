Phim AI trên không gian mạng: Tăng giám sát, hoàn thiện hành lang pháp lý

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026, ông Đỗ Quốc Việt, Phó cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT-DL), cho biết cơ quan quản lý đang tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát và phối hợp liên ngành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng, trong đó có phim ngắn và phim ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Cùng với xử lý vi phạm, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, bảo đảm hoạt động phổ biến phim tuân thủ quy định.

Phim ngắn, phim AI và áp lực quản lý trên không gian mạng

Theo ông Việt, số lượng phim trên không gian mạng rất lớn nên việc phát hiện, xử lý vi phạm không thể thực hiện đầy đủ trong một thời điểm. Tuy vậy, công tác rà soát thời gian qua đã góp phần ổn định hoạt động phổ biến phim trên môi trường số.

Về hành lang pháp lý, ông Việt cho biết khi luật Điện ảnh sửa đổi được ban hành, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục điều chỉnh các văn bản liên quan, trong đó có Nghị định 131, Thông tư 05 và các quy định về thẩm định, phân loại phim. Việc hoàn thiện quy định nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức phổ biến phim trên mạng hoạt động, đồng thời yêu cầu các chủ thể thực hiện nghiêm việc phân loại, phổ biến phim theo quy định pháp luật.

Ông Đỗ Quốc Việt, Phó cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ VH-TT-DL nói về phim ngắn, AI tại họp báo ẢNH: QUẢNG HÀ

Đáng chú ý, ông Việt nhấn mạnh những thách thức từ việc ứng dụng AI trong làm phim. Theo ông, khi công nghệ còn đang phát triển, việc kiểm soát chất lượng tác phẩm và nguy cơ phát sinh nội dung vi phạm pháp luật vẫn đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm.

Thời gian tới, Cục Điện ảnh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý trong lĩnh vực báo chí, an ninh và các đơn vị liên quan nhằm nâng cao hiệu quả quản lý phim trên không gian mạng, hướng tới môi trường phổ biến phim lành mạnh, tạo điều kiện cho lĩnh vực này phát triển.

Kính gửi: Họp báo thường kỳ Quý III năm 2026 của Bộ VH-TT-DL ẢNH: BTC

Định giá di sản, phát triển công nghiệp văn hóa

Trong kế hoạch quý 4, Bộ VH-TT-DL dự kiến trình Chính phủ phê duyệt đề án “Định giá kinh tế di sản - TEV - Lượng hóa giá trị kinh tế tổng thể di sản”.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị di sản, việc lượng hóa giá trị kinh tế được kỳ vọng góp phần làm rõ đóng góp của di sản đối với du lịch, dịch vụ và sinh kế cộng đồng.

Ở lĩnh vực công nghiệp văn hóa, Bộ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xây dựng luật Phát triển công nghiệp văn hóa; đồng thời triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Đề án thương hiệu quốc gia các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, cơ sở dữ liệu và bản đồ số về các ngành công nghiệp văn hóa, cùng bộ chỉ tiêu thống kê phục vụ quản lý, đánh giá.

Trong quý 3, Bộ đã cấp 2.149 giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. Đây là một trong những hoạt động nhằm bảo vệ quyền lợi của người sáng tạo trong bối cảnh sản phẩm văn hóa ngày càng được phổ biến trên môi trường số.

Các nhiệm vụ trong quý 4 cho thấy yêu cầu phát triển văn hóa ngày càng gắn với kinh tế, công nghệ và bảo vệ quyền sáng tạo. Bên cạnh hoàn thiện chính sách, thách thức đặt ra là đưa quy định vào thực tiễn, tạo điều kiện cho hoạt động sáng tạo và bảo đảm các giá trị văn hóa được phát huy bền vững.

Theo báo cáo và tổng kết tại quý 3/2026, du lịch Việt Nam đón 17,68 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ, song mục tiêu 25 triệu lượt khách trong năm 2026 vẫn tạo áp lực lớn cho quý 4 ẢNH: NVCC

ASIAD 20: Hạn chế và chiến lược nâng tầm thể thao Việt Nam Nhìn lại kết quả thi đấu tại ASIAD 20, bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, thẳng thắn đánh giá thành tích đạt được chưa đáp ứng chỉ tiêu đề ra. Đoàn thể thao Việt Nam giành 3 HCV, trong khi mục tiêu là 4–6 HCV; huy chương đồng chiếm đa số, phản ánh khoảng cách trình độ so với các quốc gia phát triển trong khu vực và châu lục. Theo đại diện ngành thể thao, thời gian tới sẽ tập trung nguồn lực cho các môn trọng điểm ASIAD, Olympic; nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện công tác phục hồi, dinh dưỡng, tâm lý thi đấu, đồng thời tăng cường tập huấn ở nước ngoài và mời chuyên gia giỏi hỗ trợ vận động viên.







