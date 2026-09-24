Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trình dự án luật Phát triển công nghiệp văn hóa

Chiều 24.9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh trình bày tờ trình dự thảo dự án luật.

Bộ trưởng VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh ẢNH: QUỐC HỘI

Theo tờ trình của Chính phủ, Việt Nam đang hội tụ đầy đủ các nguồn lực và điều kiện thuận lợi để bứt phá trở thành một trung tâm công nghiệp văn hóa năng động trong khu vực. Tuy nhiên, thực tiễn phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thời gian qua vẫn gặp nhiều khó khăn, chưa tương xứng với tiềm năng.

Để khơi thông nguồn lực, dự thảo luật tập trung giải quyết các vấn đề mang tính then chốt để thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, thông qua 6 nhóm nội dung.

Về phát triển hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, dự thảo đề xuất các chính sách nhằm tháo gỡ hạn chế về thiếu kết nối, chia sẻ thông tin, chuỗi giá trị và thị trường; các rào cản pháp lý khi thử nghiệm, ứng dụng khoa học, công nghệ, triển khai sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh công nghiệp văn hóa mới.

Dự thảo cũng tháo gỡ các hạn chế về việc chưa tạo lập đủ hành lang pháp lý để tài sản trí tuệ trở thành nguồn vốn, tài sản bảo đảm trong các giao dịch tài chính, tín dụng; nhận diện, quản lý vòng đời tài sản trí tuệ dưới dạng số, hỗ trợ công cụ sáng tạo và nâng cao năng lực định giá tài sản trí tuệ.

Cùng đó là tháo gỡ hạn chế về khung tham chiếu năng lực chuyên ngành; tiêu chuẩn nhà giáo, phụ cấp nghề và thù lao khi huy động nghệ sĩ, nghệ nhân, người truyền dạy di sản, chuyên gia giảng dạy; cơ chế ưu đãi, thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao…

Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 24.9 ẢNH: QUỐC HỘI

Kiểm soát rủi ro đối với các chính sách mới

Thẩm tra dự án luật, Thường trực Ủy ban Văn hóa - Xã hội cơ bản tán thành với 6 nhóm chính sách mà Chính phủ đề xuất. Song, đây là dự án luật được xây dựng mới, xác lập nhiều nội dung, cơ chế, chính sách đặc thù, nên đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Trong đó, chỉ nên quy định nguyên tắc định giá tài sản trí tuệ trong công nghiệp văn hóa, vai trò quản lý nhà nước trong định giá; rà soát chính sách hỗ trợ tín dụng, học bổng, học phí, ưu đãi thuế thu nhập cá nhân, cơ chế lương, thưởng đảm hợp lý, đúng đối tượng.

Đồng thời, tập trung chính sách cho nhân lực trực tiếp sáng tạo; làm rõ tiêu chí, điều kiện, cơ chế kiểm soát, phòng ngừa rủi ro đối với các chính sách mới, ưu đãi từ ngân sách nhà nước.

Cùng đó là làm rõ phạm vi hỗ trợ, cơ chế miễn trừ trách nhiệm của chính sách đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghiệp văn hóa; xác định rõ dự án đầu tư trong phát triển công nghiệp văn hóa cần ưu tiên thu hút đầu tư...

Theo cơ quan thẩm tra, hồ sơ dự án luật đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2; và đề nghị xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XVI.