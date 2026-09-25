Cục Điện ảnh yêu cầu ngăn chặn phim vi phạm trên không gian mạng

Cục Điện ảnh vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng và các tổ chức, doanh nghiệp quản lý, vận hành nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian hoặc kho ứng dụng có cung cấp phim, ứng dụng phổ biến phim tại Việt Nam nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về điện ảnh.

Các nền tảng phổ biến phim trên không gian mạng phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam. Ảnh: T.L

Theo Cục Điện ảnh, cùng với sự phát triển của công nghệ số và các dịch vụ nội dung trực tuyến, hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng ngày càng đa dạng về phương thức và gia tăng về số lượng. Trong đó, nhiều sản phẩm được giới thiệu dưới tên gọi "phim ngắn" được cung cấp tới người xem thông qua các nền tảng, ứng dụng và dịch vụ cung cấp nội dung trực tuyến.

Qua công tác quản lý nhà nước về điện ảnh, Cục Điện ảnh nhận thấy một số tổ chức, cá nhân thực hiện phổ biến phim trên không gian mạng nhưng chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ các điều kiện, thủ tục theo quy định pháp luật. Những vấn đề được nêu gồm điều kiện về chủ thể được phép phổ biến phim, điều kiện thực hiện phân loại phim, việc phân loại và hiển thị kết quả phân loại phim, thông báo danh sách phim và kết quả phân loại trước khi phổ biến cùng các nghĩa vụ khác.

Phải chịu trách nhiệm về kết quả phân loại phim

Theo Cục Điện ảnh, khoản 1 Điều 21 Luật Điện ảnh năm 2022 quy định chủ thể được phép phổ biến phim trên không gian mạng là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện hoạt động phổ biến phim theo quy định của luật Điện ảnh và pháp luật có liên quan.

Các tổ chức, cá nhân đang thực hiện hoạt động này phải khẩn trương rà soát, bảo đảm chủ thể thực hiện hoạt động phổ biến phim thuộc đúng đối tượng theo quy định, đồng thời rà soát hoạt động phổ biến phim trên các nền tảng, ứng dụng do mình quản lý, vận hành.

Đáng chú ý, trước khi phổ biến phim trên không gian mạng, chủ thể phổ biến phim phải bảo đảm điều kiện thực hiện phân loại phim theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, kết quả phân loại phim.

Bên cạnh đó, chủ thể phải có phương án sửa đổi, cập nhật kết quả phân loại phim khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; có phương án kỹ thuật và quy trình thực hiện tạm dừng phổ biến, gỡ bỏ phim theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp chưa bảo đảm điều kiện thực hiện phân loại phim, chủ thể phổ biến phim phải đề nghị Bộ VH-TT-DL hoặc cơ quan được Bộ ủy quyền thực hiện phân loại đối với phim chưa được cấp giấy phép phân loại phim hoặc quyết định phát sóng theo quy định.

Trước khi phổ biến phim, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và tổ chức phổ biến phim còn phải thông báo danh sách phim sẽ phổ biến và kết quả phân loại phim thông qua Hệ thống dữ liệu về phân loại phim trên không gian mạng; hiển thị mức phân loại, cảnh báo; áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết để bảo vệ trẻ em và tạo điều kiện để người sử dụng dịch vụ báo cáo phim vi phạm.

Nền tảng phải ngăn chặn phim chưa đủ điều kiện

Đối với các nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian hoặc kho ứng dụng có cung cấp phim, ứng dụng phổ biến phim tại Việt Nam, Cục Điện ảnh đề nghị khẩn trương kiểm tra, rà soát phim, phim ngắn và các ứng dụng phổ biến phim đang được cung cấp trên nền tảng, kho ứng dụng do mình quản lý, vận hành.

Ngày 4.1.2026, Cục Điện ảnh từng ra văn bản yêu cầu Công ty Netflix thực hiện gỡ bỏ ngay bộ phim Tôi như ánh dương rực rỡ khỏi nền tảng và ứng dụng cung cấp tại Việt Nam Ảnh: T.L

Đặc biệt, đối với phim, phim ngắn do các chủ thể cung cấp, phổ biến trên nền tảng, ứng dụng nhưng chủ thể phổ biến phim chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện thực hiện hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng, yêu cầu về phân loại phim và các nghĩa vụ có liên quan, Cục Điện ảnh đề nghị các nền tảng kịp thời ngăn chặn, không tiếp tục cung cấp, phổ biến.

Các chủ thể liên quan phải thực hiện biện pháp khắc phục, hoàn thiện đầy đủ điều kiện, thủ tục theo quy định trước khi tiếp tục phổ biến.

Cục Điện ảnh cũng đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp quản lý, vận hành nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian hoặc kho ứng dụng phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình kiểm tra, rà soát và xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về điện ảnh.

Đang kiểm tra, xác minh các trường hợp có dấu hiệu vi phạm

Cục Điện ảnh cho biết đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát, xác minh các trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động phổ biến phim trên các nền tảng, ứng dụng và không gian mạng có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về điện ảnh.

Cục Điện ảnh đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan chủ động rà soát, khắc phục các tồn tại, vi phạm nếu có; đồng thời phối hợp, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình kiểm tra, xác minh.

Đối với tổ chức, cá nhân được xác định có hành vi vi phạm, Cục Điện ảnh cho biết sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp, chuyển thông tin, hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Kèm theo văn bản là danh sách 30 chủ thể đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng.