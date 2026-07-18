Cục Điện ảnh nói gì về tranh luận của phim 'Hoàng hậu cuối cùng'?

Thời gian qua, thông tin về phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Bên cạnh những tranh luận về dàn diễn viên, dự án điện ảnh do Bảo Nhân - Namcito làm đạo diễn còn vấp phải những ý kiến trái chiều về trang phục hay các tình tiết được hé lộ trong teaser được công bố hôm 7.7.

Liên quan đến ồn ào của phim Hoàng hậu cuối cùng, ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết đã tiếp nhận thông tin. Ông Cường nói thêm quan điểm là khuyến khích sự sáng tạo nhưng trong khuôn khổ pháp luật.

Tăng Thanh Hà tại sự kiện giới thiệu dự án Ảnh: NSX

Tăng Thanh Hà tái xuất trong 'Hoàng hậu cuối cùng'

Hoàng hậu cuối cùng là phim do Bảo Nhân - Namcito làm đạo diễn, đánh dấu sự trở lại của Tăng Thanh Hà sau quãng thời gian dài im ắng. Bên cạnh đó, tác phẩm còn quy tụ dàn diễn viên như nghệ sĩ Diệu Đức, nghệ sĩ Hồng Vân, Ma Ran Đô, Trâm Anh… dự kiến ra rạp vào tháng 3.2027.

Trước đó, vào thời điểm công bố diễn viên, Tăng Thanh Hà nhận được sự quan tâm khi trở lại phim ảnh sau khoảng 17 năm. Nữ diễn viên cho biết cột mốc này là một mối duyên, sau khi cô đã dành thời gian vun vén gia đình và ổn định công việc kinh doanh.

Tuy nhiên màn tái xuất này cũng vấp phải tranh luận khi nhiều người so sánh diễn viên 8X với nguyên mẫu nhân vật. Bên cạnh đó, việc bà mẹ 3 con đóng cặp cùng Ma Ran Đô cũng khiến khán giả hoài nghi về độ phù hợp.

Trước đó, khi bàn về cái khó khi làm phim về lịch sử, đạo diễn Quốc Hưng của phim Ngọn nến hoàng cung chia sẻ: “Ngoài những khó khăn mà ai cũng biết như công phu nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, bối cảnh, trang phục, kinh phí..., cái khó nhất theo tôi là phải “đọc” được lịch sử. Không phải là đọc những con chữ vô hồn trên trang sách mà là đằng sau, bên dưới, bên trong những con chữ đó. Lịch sử là quá khứ đã qua. Không ai có thể thay đổi được lịch sử, nhưng ta có thể thay đổi được tương lai. Giá trị bộ phim là ở chỗ này và nó sẽ đồng hành với người xem qua năm tháng”.

