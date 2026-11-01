Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết và đời sống văn hóa trong cộng đồng

Ngày hội diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo địa phương, đại diện các cơ quan, đơn vị, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp và đông đảo người dân các khu phố 24, 25, 26, 27, 28.

Với chủ đề "Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình", sự kiện nổi bật diễn ra ngay tại khu dân cư đông đúc nhất của phường Tân Sơn Nhì, đồng thời cũng là một hoạt động thiết thực góp phần vun đắp tình phường nghĩa phố, phát huy tinh thần chủ đạo của TP.HCM: Hướng tới một cuộc sống văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Lãnh đạo phường tặng quà lưu niệm cho các khu phố ẢNH: HÀ TÙNG SƠN

Nhìn lại 10 tháng đã qua của năm 2026, phường Tân Sơn Nhì tiếp tục lấy chương trình "Nghĩa tình Tân Sơn Nhì" làm trọng tâm của hoạt động an sinh xã hội. Nổi bật nhất là các hoạt động quanh Tết Bính Ngọ và chuỗi chăm lo người nghèo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, với tinh thần "Không để ai bị bỏ lại phía sau", phường Tân Sơn Nhì đã thực hiện tốt "Chuyến xe nghĩa tình - Xuân Bính Ngọ 2026" với 21 chuyến xe miễn phí, đưa gần 1.000 người dân quê TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đang sinh sống, làm việc trên địa bàn phường có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết.

Dịp này, Hội Doanh nhân Đà Nẵng tại TP.HCM đã trao tặng 50 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo phường Tân Sơn Nhì để chăm lo tết cho hộ khó khăn.

Cũng dịp Tết Bính Ngọ 2026, phường đã trao 2 căn nhà được sửa chữa: Hộ bà Mai Thị Bẹ (50/7 Nguyễn Quý Anh, KP 26) - kinh phí gần 80 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo; hộ bà Trần Thị Thủy (985/8E Trường Chinh, KP 44) - hơn 135 triệu đồng, trong đó Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ hơn 79 triệu đồng, khu phố vận động 12 triệu đồng.

Ngày 26.1, lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, phường đã trao quà tết cho 44 gia đình đảng viên có hoàn cảnh khó khăn nhằm thể hiện tinh thần tương thân tương ái.

Tại phường Tân Sơn Nhì, Hội Liên hiệp phụ nữ phường là tổ chức có những hoạt động nghĩa tình thường xuyên và sôi nổi.

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, hội đã thực hiện chương trình "Chia sẻ yêu thương", "Trao tặng suất ăn yêu thương". Tại các khu phố trong phường, chị em phụ nữ đã tổ chức nấu và phát hàng trăm suất ăn chay miễn phí cho người già, hộ khó khăn tại 42 Nguyễn Quý Anh và trụ sở khu phố; dịp này Hội Liên hiệp phụ nữ phối hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường còn trao sổ tiết kiệm trị giá 8.000.000 đồng cho một phụ nữ mang bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Đó là những hoạt động thể hiện tình thương và trách nhiệm trong cuộc sống thường ngày của người dân và các tổ chức quần chúng trong khu dân cư được diễn ra dưới sự bảo trợ và hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Sơn Nhì.

Tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: HÀ TÙNG SƠN

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Trần Phú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Nhì nhấn mạnh: "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 là dịp để mỗi cán bộ lãnh đạo các cấp cùng toàn thể cư dân sinh sống trên địa bàn phường, cùng nhau nhìn lại những kết quả đạt được, từ đó càng thêm quý trọng tình cảm phố phường; không ngừng xây dựng và củng cố sự gắn bó mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người trong cộng đồng và chung sức xây dựng khu dân cư của phường ngày càng có văn hóa, văn minh, an toàn và nhân văn".

Ông cũng lưu ý việc gắn các hoạt động đại đoàn kết với giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam.

Tại ngày hội, đại diện Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Sơn Nhì và Ban điều hành các khu phố đã trao tặng nhiều giấy khen cho các gia đình văn hóa và các cá nhân đạt danh hiệu "Người tốt việc tốt" cùng 50 phần quà hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong các khu phố.

Kết thúc ngày hội, đại diện Ban điều hành các khu phố đã ấn nút đăng ký thực hiện nhiều công trình thi đua, góp phần phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng trong thời gian còn lại của năm 2026, tạo đà cho sự phát triển của năm mới 2027.