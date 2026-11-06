Hai sản phẩm số quan trọng nhân Ngày Văn hóa Việt Nam

Liên tục cập nhật Bản đồ số văn hóa

Ngày 5.11, Bộ VH-TT-DL tổ chức họp báo về Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Theo Cục trưởng Cục Báo chí Lê Quang Tự Do, Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 được tổ chức lần đầu trên phạm vi toàn quốc, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24.11.1946 - 24.11.2026). Các hoạt động hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết và tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo, thụ hưởng văn hóa.

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Theo Bộ VH-TT-DL, tính đến ngày 5.11, cả nước có 406 chương trình, hoạt động được chuẩn bị để phục vụ công chúng, gồm các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, trưng bày và triển lãm. Trong đó, bà Vi Thanh Hoài, Phó cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ VH-TT-DL), cho biết Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) đang cập nhật khoảng 450 hoạt động tại các địa phương. Các chương trình hướng đến nhiều nhóm công chúng, từ trẻ em, người cao tuổi đến gia đình, người trẻ. Thông tin ưu đãi cũng được cập nhật tại mục Ưu đãi trên cmap.vn.

Chương trình nghệ thuật quy mô lớn nhất dịp này là concert quốc gia do Hà Nội chủ trì, Bộ VH-TT-DL phối hợp tổ chức. Bà Vũ Thu Hà, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, cho biết đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 24.11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, phục vụ miễn phí khoảng 50.000 khán giả.

Sản phẩm số lan tỏa văn hóa Việt

Theo Bộ VH-TT-DL, hai nội dung đáng chú ý trong dịp này là đưa Bản đồ số Văn hóa Việt Nam tại cmap.vn vào phục vụ cộng đồng và triển khai dự án "Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống" trên nền tảng thanham.vn.

Dự án "Thanh âm Việt Nam" hướng tới xây dựng hình ảnh Việt Nam đương đại qua âm nhạc. Dữ liệu âm thanh do cộng đồng đóng góp sẽ được sử dụng phục vụ nghiên cứu và huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI). Đến nay, nền tảng ghi nhận khoảng 70.000 người tham gia, 3 triệu lượt xem và 2.000 dữ liệu âm thanh đương đại. Nền tảng còn có mini game kết hợp giải trí với phổ cập kiến thức âm nhạc, do Học viện Âm nhạc quốc gia biên soạn nội dung hỏi - đáp.

Ở giai đoạn tiếp theo, dự án dự kiến triển khai chương trình "Thanh âm Việt Nam - Cảm hứng bất tận", hướng tới những tác phẩm chuyên nghiệp, được đầu tư bài bản. Theo đại diện Bộ VH-TT-DL, mục tiêu là tạo thêm những sản phẩm có sức lan tỏa như Bắc Bling, được công chúng trong nước và quốc tế đón nhận. Các kho tư liệu âm nhạc quý của Bộ cũng có thể được tích hợp vào nền tảng.

Bên cạnh ứng dụng công nghệ số, Bộ VH-TT-DL yêu cầu các địa phương xây dựng chương trình hưởng ứng phù hợp với đặc trưng văn hóa vùng miền, tránh "đồng phục hóa" hoạt động kỷ niệm. Theo bà Vi Thanh Hoài, các địa phương cần căn cứ đặc điểm văn hóa để tổ chức hoạt động mang bản sắc riêng. Chẳng hạn, cùng khai thác chất liệu hát then, đàn tính nhưng cách thể hiện ở Lạng Sơn và Cao Bằng cần có nét khác biệt.