Mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, TP.HCM bắn pháo hoa nghệ thuật, trình diễn 3D mapping

TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tầm cao 15 phút tại 3 điểm vào 21 giờ ngày 24.11 Ảnh: Độc Lập

UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) năm 2026 trên địa bàn thành phố nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP.HCM được lên kế hoạch tổ chức trọng tâm trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết từ ngày 18 đến 24.11, gắn với kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2026) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11).

Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, kết hợp bắn pháo hoa nghệ thuật diễn ra lúc 21 giờ ngày 24.11 tại 3 địa điểm: Sân khấu ngoài trời - đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), công viên Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một) và quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Chương trình nghệ thuật 3D Mapping sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 24.11, tại khu vực trước trụ sở UBND TP HCM, số 86 Lê Thánh Tôn, và khách sạn Rex Ảnh: Duy Anh

Cùng với đó là chương trình Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt cấp thành phố sẽ được khai mạc lúc 19 giờ ngày 22.11 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) và lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 vào ngày 21.11 tại công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh), qua đó góp phần tạo không khí sôi nổi trong chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn của thành phố.

Từ ngày 21 đến 24.11, chương trình nghệ thuật 3D mapping dự kiến diễn ra tại khu vực phía trước trụ sở UBND TP.HCM và khách sạn Rex. Theo đó, trình diễn mapping nghệ thuật ánh sáng với nội dung mang tính nghệ thuật, khai thác hình ảnh biểu tượng văn hóa, lịch sử mang giá trị đặc trưng của Việt Nam và của thành phố. Thông qua công nghệ trình chiếu mapping kết hợp âm thanh, ánh sáng, chương trình hướng đến việc tạo nên một không gian trải nghiệm văn hóa đặc sắc, hiện đại.

Tối 23.11, dự kiến có chương trình nghệ thuật khởi động Liên hoan âm nhạc Hozo 2026, tại công viên bờ sông Sài Gòn.

Bên cạnh các chương trình trọng tâm, thành phố còn có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động phong phú từ đầu tháng 11 đến ngày 30.12 tại 168 phường, xã, đặc khu. Các chương trình như triển lãm tranh cổ động, nghệ thuật; không gian giới thiệu các ngành công nghiệp văn hóa gồm điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, du lịch văn hóa; hội sách Huyền thoại Côn Đảo; lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP.HCM; triển lãm mỹ thuật, từ ngày 20 đến 24.11.

Các hoạt động thể dục, thể thao, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, giới thiệu di sản và văn hóa cộng đồng cũng được lên kế hoạch triển khai tại các phường, xã, đặc khu, góp phần đưa văn hóa đến gần hơn với người dân, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn và phát triển văn hóa.

Với sự chuẩn bị đồng bộ từ trung ương đến địa phương, Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 được kỳ vọng trở thành ngày hội văn hóa rộng khắp, tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động sáng tạo, trải nghiệm và thụ hưởng văn hóa. Thông qua chuỗi hoạt động dự kiến tổ chức, TP.HCM hướng đến xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần sáng tạo và trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.