Tại Đường sách TP.HCM, từ ngày 18.11 - 6.12, Công ty TNHH Đường sách TP.HCM phối hợp với P.Sài Gòn, nhiều đơn vị xuất bản, các tổ chức văn hóa, giáo dục và đối tác tổ chức chương trình Văn hóa VN qua những trang sách, nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa VN.

Triển lãm ảnh Sài Gòn - dấu ấn di sản, lan tỏa giá trị văn hóa (diễn ra từ 18 - 29.11) giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh, tư liệu về di sản kiến trúc, lịch sử, tín ngưỡng và đời sống văn hóa Sài Gòn - TP.HCM. Hội Di sản văn hóa TP.HCM và Công ty Chất Việt Explorians tổ chức các workshop trải nghiệm văn hóa dân tộc và hoạt động Mật mã Di sản (sáng 18.11).

Chương trình Thanh xuân hoa lửa - vai trò người phụ nữ Nam bộ trong kháng chiến chống Mỹ, kể chuyện qua kỷ vật (sáng 19.11) tái hiện những câu chuyện lịch sử thông qua kỷ vật, hình ảnh và tư liệu; điểm nhấn chuỗi các hoạt động là talkshow Từ kỷ vật đến câu chuyện thời thanh xuân, với sự tham gia của Anh hùng LLVTND Phan Thị Ngọc Tươi, cùng với không gian trưng bày kỷ vật và sách về các nhân vật lịch sử góp phần kết nối thế hệ trẻ với lịch sử dân tộc, lan tỏa tinh thần yêu nước và sự tri ân đối với những đóng góp, hy sinh của các nữ anh hùng.

Du khách chụp ảnh check-in tại Đường sách TP.HCM Ảnh: QUỲNH TRÂN

Ngày hội sách và văn hóa đêm (từ 27 - 29.11) tại Đường sách TP.HCM từ 17 - 22 giờ với chủ đề Cây tre trăm đốt; giao lưu, ra mắt sách Những lối về ấu thơ của tác giả Phạm Công Luận - Đặng Nguyễn Đông Vy (sáng 21.11); giao lưu, ra mắt sách Việt Nam & thế giới: Chuyện kinh doanh & cuộc sống (tác giả Phan Minh Thông; sáng 26.11)…

Chương trình biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen sẽ diễn ra tại sân khấu A (Đường sách TP.HCM) vào các tối 30.11, 4.12, 5.12 và 6.12, với nhiều tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Dịp này, Đường sách Thủ Đức ra mắt tủ sách di sản, văn hóa VN chủ đề Sắc màu di sản (từ 10 - 30.11 tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; đồng thời trưng bày sách, triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật Di sản kể câu chuyện về Sài Gòn - TP.HCM).