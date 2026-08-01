Đường sách TP.HCM rộn ràng trải nghiệm văn hóa dân gian

Tri thức dân gian được kể bằng trải nghiệm

Không khí tại Đường sách TP.HCM trở nên sôi động khi đông đảo phụ huynh cùng con em, các bạn trẻ và du khách quốc tế hào hứng tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm trong khuôn khổ Ngày hội sách và văn hóa đêm lần thứ 7.

Poster của chương trình ẢNH: BTC

Mở đầu đêm khai mạc là hoạt động Play to Learn Culture với chủ đề "Trí tuệ người Việt xưa trong quan niệm dân gian". Người tham dự cùng thử sức với các câu hỏi xoay quanh tục ngữ, thành ngữ và những quan niệm dân gian quen thuộc. Thông qua hình thức tương tác, chương trình khuyến khích người chơi trao đổi, suy luận để khám phá những bài học, kinh nghiệm sống được cha ông đúc kết và lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Khu vực diễn ra hoạt động tham gia thử thách, đố vui với các câu hỏi về tục ngữ, thành ngữ và những quan niệm dân gian quen thuộc ẢNH: XUÂN NHI

Đông vui nhất là khu vực trò chơi dân gian, nơi nhiều phụ huynh vừa hướng dẫn con em trải nghiệm các trò chơi truyền thống, vừa chia sẻ ý nghĩa của những câu tục ngữ, thành ngữ gắn với từng thử thách. Các bạn trẻ hào hứng bàn luận để tìm đáp án, trong khi nhiều du khách nước ngoài cũng thích thú tham gia các hoạt động, góp phần tạo nên không khí giao lưu văn hóa sôi nổi.

Hình ảnh các phụ huynh cùng con em hào hứng tham gia hoạt động trải nghiệm các trò chơi dân gian diễn ra trong khuôn khổ chương trình ẢNH: XUÂN NHI

Ở nhiều thời điểm, người tham gia phải xếp hàng chờ đến lượt trải nghiệm các trò chơi. Tiếng cười, những lời cổ vũ cùng sự tương tác sôi nổi giữa các nhóm người chơi khiến khu vực này luôn nhộn nhịp, góp phần đưa những giá trị văn hóa dân gian đến gần công chúng thông qua hình thức trực quan, dễ tiếp cận.

Không gian sáng tạo dành cho người yêu sách

Bên cạnh các hoạt động tương tác, workshop "CA DAO - Teen Playground" cũng thu hút đông đảo bạn trẻ. Dưới sự hướng dẫn của các nghệ sĩ, người tham dự tự tay sáng tạo các sản phẩm thủ công từ những trang sách cũ, đồng thời khám phá vẻ đẹp của ca dao Việt Nam qua góc nhìn mỹ thuật đương đại.

Ngoài workshop, nhiều độc giả còn dành thời gian tham quan các gian hàng sách và không gian trải nghiệm được thiết kế theo chủ đề "Khuôn vàng thước ngọc".

Sự kết hợp giữa sách, nghệ thuật và các hoạt động tương tác không chỉ tạo nên một không gian vui chơi, khám phá mà còn giúp công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận những giá trị văn hóa truyền thống theo cách gần gũi, sinh động hơn.

Ngày đầu tiên của chuỗi sự kiện thu hút đông đảo sự quan tâm của bạn đọc ẢNH: XUÂN NHI