TP.HCM thử nghiệm 'Ngày hội sách và văn hóa đêm' tại đường sách

Tối 21.11 tại Đường sách TP.HCM, Ngày hội sách và văn hóa đêm với những hoạt động trải nghiệm chính thức đi vào hoạt động, để "định vị" Đường sách TP.HCM không chỉ là “điểm đến tri thức” mà còn là “không gian văn hóa sống động về đêm”, biểu trưng cho tinh thần cởi mở và sức sống văn hóa của thành phố.

Tham dự đêm khai mạc có ông Nguyễn Minh Hải – Trưởng phòng Tuyên truyền, báo chí – xuất bản (Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy); ông Trần Minh Khiêm – Trưởng phòng Báo chí xuất bản (Sở VH - TT TP.HCM); bà Nguyễn Minh Bảo Ngọc - Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch (Sở Du lịch TP.HCM); bà Lê Thị Tâm - Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa và triển lãm TP.HCM; ông Lê Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Xuất bản Việt Nam, Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM.

Ông Lê Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Xuất bản Việt Nam, Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM phát biểu tại buổi lễ Ảnh: THANH THÚY





Đại diện lãnh đạo Đường sách TP.HCM và các khách mời thực hiện nghi thức khai mạc thử nghiệm Ngày hội sách và văn hóa đêm Ảnh: THANH THÚY

Các tiết mục biểu diễn văn nghệ truyền thống diễn ra trong chương trình Ảnh: THANH THÚY

Ngày hội sách và văn hóa đêm: Nhiều hoạt động hấp dẫn cho mọi lứa tuổi

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hoàng nhấn mạnh: "Trong nhiều năm qua, các hoạt động của Đường sách TP.HCM chủ yếu diễn ra vào ban ngày. Sau 18 giờ, không gian trở nên yên ắng và dần khép lại, chưa phát huy hết giá trị của một điểm đến văn hóa năng động, sáng tạo và giàu bản sắc của thành phố. Chính thực tế này đặt ra yêu cầu phải mở rộng hoạt động vào buổi tối nhằm kéo dài nhịp sống văn hóa, tạo thêm không gian gặp gỡ, giao lưu cho người dân – đặc biệt là giới trẻ, các gia đình, gắn kết cộng đồng và du khách quốc tế".

Ngày hội sách và văn hóa đêm được tổ chức trên tinh thần lấy hoạt động văn hóa đọc làm cốt lõi, đồng thời chú trọng khai thác các hoạt động có khía cạnh văn hóa – giáo dục – nghệ thuật và các loại hình sinh hoạt, giải trí cộng đồng phù hợp với nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần tích cực của cộng đồng. Đây là bước cụ thể hóa góp phần thực hiện chủ trương xây dựng TP.HCM trở thành đô thị sáng tạo, năng động và giàu bản sắc.

Các hoạt động giới thiệu ẩm thực Việt đến với du khách... Ảnh: THANH THÚY

... cùng những trò chơi dân gian Ảnh: THANH THÚY

Khách du lịch Malaysia trải nghiệm tết hoa bằng lá dừa Ảnh: THANH THÚY

Hoạt động thử nghiệm Ngày hội sách và văn hóa đêm tuần này diễn ra trong 3 đêm (từ 21 - 23.11) với các hoạt động nổi bật: Ngày hội gặp gỡ – giao lưu – trao đổi sách; không gian nghệ thuật truyền thống Câu hò điệu lý quê hương; không gian quà tặng – lưu niệm – sáng tạo nhằm giới thiệu các sản phẩm thủ công, sáng tạo đậm chất văn hóa Việt; các trò chơi dân gian kết hợp yếu tố hiện đại; không gian giới thiệu làng nghề, cùng thưởng thức tay nghề của các nghệ nhân đến từ nhiều vùng miền; sân khấu chuyên đề – mỗi ngày một câu chuyện kể về văn hóa, sách cùng không gian nghệ thuật ẩm thực dân gian, với các hương vị truyền thống và nhiều hoạt động tương tác, trải nghiệm văn hóa dành cho mọi lứa tuổi.

"Chúng tôi thực hiện Ngày hội sách và văn hóa đêm thực sự có chất lượng, hấp dẫn, lôi cuốn người xem - từ thể nghiệm vào 3 ngày cuối tuần của mỗi tháng để đi đến vào 3 ngày cuối của mỗi tuần và sẽ diễn ra thường xuyên trong thời gian tới", ông Lê Hoàng nhấn mạnh.