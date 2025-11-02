Chuyện đời chuyện nghề: Hoàng Minh Tường ra mắt tiểu thuyết lịch sử về chữ Quốc ngữ

"Ở tác phẩm mới, tôi muốn chứng minh rằng tiếng Việt ngoài một công cụ dùng để giao tiếp là cả một kho báu văn hóa, một dòng chảy của lịch sử và tinh thần dân tộc. Tác phẩm là kết tinh của lòng trân trọng và tình yêu mãnh liệt dành cho tiếng nói cha ông, của dân tộc", nhà văn Hoàng Minh Tường chia sẻ.

Nhà văn Hoàng Minh Tường (giữa) tại buổi giao lưu ra mắt sách mới ẢNH: QUỲNH TRÂN

Tiểu thuyết lịch sử Chữ và người, 400 năm… là câu chuyện thiêng liêng về tiếng Việt và sự hình thành chữ Quốc ngữ. Ông đưa người đọc ngược dòng thời gian về Đàng Trong thế kỷ 17. Nhân vật chính, giáo sĩ người Bồ Đào Nha Francisco de Pina đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của tiếng Việt ngay khi đặt chân đến Đại Chiêm (Hội An). Ông nhận ra vẻ đẹp trong sáng và sức biểu cảm của nó và bắt đầu công cuộc phiên âm tiếng Việt bằng các ký tự La tinh…

Cuốn sách còn thể hiện sự kết nối đầy cảm xúc giữa những con người ở hai nền văn hóa khác nhau. Đó là mối quan hệ giữa Pina và người học trò thông minh Bento Thiện, người thầy về ngôn ngữ Việt của ông.

Đọc Chữ và người, 400 năm… chúng ta nhận ra rằng mỗi nét chữ, mỗi dấu câu đều mang trong mình hơi thở của lịch sử dân tộc Việt.