Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Chuyện đời chuyện nghề: Hồ Anh Thái nặng nợ với 'Văn Mới'

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
19/10/2025 06:15 GMT+7

25 năm lặng lẽ đọc, lặng lẽ lựa chọn tác phẩm cho tuyển tập 'Văn Mới', nhà văn Hồ Anh Thái được ví như người "đãi cát tìm vàng" trong văn chương.

Thông qua Văn Mới (trước đây xuất bản định kỳ 5 năm một lần), Hồ Anh Thái giúp độc giả tìm thấy nhiều giọng văn đặc sắc, các tác phẩm chứa đựng giá trị văn hóa, văn chương đương đại, đồng thời lưu giữ các gương mặt văn chương nổi bật trong từng giai đoạn.

Chuyện đời chuyện nghề: Hồ Anh Thái nặng nợ với 'Văn Mới'- Ảnh 1.

Nhà văn Hồ Anh Thái

ẢNH: ĐÔNG A

Văn Mới 10 năm 2015 - 2025 vừa ra mắt vẫn do Hồ Anh Thái tuyển chọn, giới thiệu 41 truyện ngắn đặc sắc của nhiều tác giả ở nhiều miền đất nước và cả nước ngoài, thuộc nhiều thế hệ. Độc giả được gặp lại các gương mặt mà họ yêu mến từ lâu như Ma Văn Kháng, Bảo Ninh, Lê Minh Khuê, Nguyễn Thị Thu Huệ… và nhiều gương mặt mới đang được chú ý như Võ Đăng Khoa, Hiền Trang, Huỳnh Trọng Khang…

tuyển tập lần này, Hồ Anh Thái cũng góp mặt với truyện ngắn Vốc nước trong lòng bàn tay.

Tin liên quan

Chuyện đời, chuyện nghề: Nhà văn Lý Lan xúc động vì fan Harry Potter

Chuyện đời, chuyện nghề: Nhà văn Lý Lan xúc động vì fan Harry Potter

Sáng 22.2 tại Đường sách TP.HCM, nhà văn - dịch giả Lý Lan đã có buổi gặp gỡ và tặng chữ ký cho độc giả nhân dịp tác phẩm 'Bí mật của tôi và thằn lằn đen' được NXB Trẻ tái bản trong diện mạo mới.

Chuyện đời chuyện nghề: Khi nhà văn Đới Xuân Việt 'lạc lối'

Chuyện đời, chuyện nghề: Nhà nghiên cứu mê Sài Gòn

Khám phá thêm chủ đề

văn tác phẩm Truyện Tuyển tập Văn Mới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận