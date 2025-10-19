Chuyện đời chuyện nghề: Hồ Anh Thái nặng nợ với 'Văn Mới'

Thông qua Văn Mới (trước đây xuất bản định kỳ 5 năm một lần), Hồ Anh Thái giúp độc giả tìm thấy nhiều giọng văn đặc sắc, các tác phẩm chứa đựng giá trị văn hóa, văn chương đương đại, đồng thời lưu giữ các gương mặt văn chương nổi bật trong từng giai đoạn.

Nhà văn Hồ Anh Thái ẢNH: ĐÔNG A

Văn Mới 10 năm 2015 - 2025 vừa ra mắt vẫn do Hồ Anh Thái tuyển chọn, giới thiệu 41 truyện ngắn đặc sắc của nhiều tác giả ở nhiều miền đất nước và cả nước ngoài, thuộc nhiều thế hệ. Độc giả được gặp lại các gương mặt mà họ yêu mến từ lâu như Ma Văn Kháng, Bảo Ninh, Lê Minh Khuê, Nguyễn Thị Thu Huệ… và nhiều gương mặt mới đang được chú ý như Võ Đăng Khoa, Hiền Trang, Huỳnh Trọng Khang…

Ở tuyển tập lần này, Hồ Anh Thái cũng góp mặt với truyện ngắn Vốc nước trong lòng bàn tay.