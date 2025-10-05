Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Chuyện đời, chuyện nghề: Nhà nghiên cứu mê Sài Gòn

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
05/10/2025 06:14 GMT+7

Trần Hữu Phúc Tiến là tác giả của nhiều cuốn sách lý thú về văn hóa, du lịch, kiến trúc nổi tiếng về Sài Gòn - TP.HCM.

Gần đây, cuốn Kiến trúc Pháp - Đông Dương, dấu tích Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông của ông ra mắt năm 2025 đã giành Giải vàng ấn phẩm Hội Quy hoạch và phát triển đô thị VN.

"Sài Gòn - TP.HCM có những vẻ đẹp riêng, không thua kém các thành phố phát triển bên sông nước như London, New York, Thượng Hải hay Singapore. Vì vậy, càng nghiên cứu về Sài Gòn - TP.HCM tôi càng yêu quê hương như người mẹ thứ hai của mình", ông Phúc Tiến bộc bạch.

Chuyện đời, chuyện nghề: Nhà nghiên cứu mê Sài Gòn - Ảnh 1.

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Ông Phúc Tiến cho biết, từ thời còn học đại học chuyên ngành khoa Sử, ông đã thích tìm hiểu lịch sử Nam bộ. Ông hay vào thư viện để tìm đọc sách nghiên cứu của Vương Hồng Sển, Sơn Nam, tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh, và từ đó càng "mê" Sài Gòn. Sau này ra nước ngoài nhiều, tiếp cận với nhiều tài liệu liên quan tới Sài Gòn, ông lại càng thích thú tìm hiểu về thành phố này.

Phúc Tiến vừa cho ra mắt ấn phẩm mới Sài Gòn kinh đô sông nước (NXB Trẻ ấn hành), với nhiều bức hình tư liệu và hình tự chụp quý, hoặc sưu tầm từ nhiều nguồn ở khắp nơi trên thế giới. Sách dày hơn 300 trang, làm theo dạng "coffee table book" (là loại sách in khổ lớn, thiết kế đẹp mắt, nhiều hình ảnh), không chỉ để đọc mà còn có giá trị trang trí, mỹ thuật cho không gian.

