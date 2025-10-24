Dân mạng bức xúc trước dòng chữ tiếng Việt khắc trong rừng tre Nhật Bản

Những thân tre trong khu rừng nổi tiếng ở Kyoto (Nhật Bản) bị khắc chữ chi chít gây bức xúc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FNN

Theo trang Asahi, chính quyền thành phố Kyoto (Nhật Bản) đang nỗ lực ngăn trạng tình trạng phá hoại ở khu rừng tre lâu đời, nổi tiếng ở Arashiyama sau khi phát hiện khoảng 350 thân cây dọc lối đi bị du khách khắc chữ, hình vẽ gây mất mỹ quan, đe dọa đến sự sống của cây.

Trong loạt hình ảnh được FNN chia sẻ, các hình khắc chi chít trên thân cây chủ yếu là chữ cái Latin, một số là ký tự tiếng Nhật, Trung, Hàn… Đáng chú ý, hình ảnh một thân tre bị phá hoại bằng dòng chữ tiếng Việt với nội dung là tên riêng của một cặp đôi cùng hình trái tim được khắc lên trên. Hình ảnh này đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội Việt Nam, nhiều người nhận định đây là "tác phẩm" của du khách Việt, từ đó để lại nhiều bình luận bức xúc, phẫn nộ.

Dòng chữ bằng tiếng Việt khắc trên một thân tre. Nhiều người lên án đây là hành động vô văn hóa, đáng xấu hổ, làm xấu tiếng Việt, hình ảnh người Việt Nam ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hầu hết người xem lên án mạnh mẽ hành vi vô ý thức của du khách nói chung và nhất là "tác giả" của dòng chữ phản cảm kể trên. Nhiều khán giả lên án: "Chuyện vẽ vời, khắc chữ thể hiện tình cảm yêu đương thậm chí vẽ bậy tại những địa điểm nổi tiếng không còn xa lạ ở Việt Nam, nhìn rất phản cảm, thô tục", "Việc khắc tên kiểu này chẳng thể hiện được gì ngoài việc phô tên của những kẻ vô ý thức cho thiên hạ cùng biết", "Một cách thể hiện tình yêu vô cùng 'trẻ trâu' và đáng xấu hổ", "Khi cái cây đó bị hạ xuống thì tình yêu kia cũng đi luôn. Ý thức kiểu này mắc cỡ giùm luôn"…

Bên cạnh đó, nhiều người chỉ ra việc tình trạng vẽ bậy, khắc bậy tại những địa điểm tham quan nổi tiếng xuất hiện nhan nhản ở Việt Nam từ rất lâu. Truyền thông từng nhiều lần đưa tin về các di tích, địa danh nổi tiếng: khu di tích núi Non Nước, tháp Chăm, Kinh thành Huế, cầu Vàng… bị ảnh hưởng bởi hành vi vẽ, khắc bậy, đe dọa đến mỹ quan. Dân mạng chỉ trích một bộ phận du khách ý thức quá kém, không tôn trọng tài sản công từ đó mong mỏi cơ quan chức năng có những biện pháp giám sát, xử phạt thật nặng những trường hợp phá hoại.

Cảnh phiến đá thuộc khu vực thành cổ Yonago bị du khách phá hoại hồi 2018 ẢNH: SANKEI

Ngoài ra, những mẩu chuyện xấu xí về văn hóa ứng xử của một bộ phận người Việt khi ra nước ngoài một lần nữa được đưa ra bàn luận. Nhiều ý kiến cho rằng dòng chữ kể trên không đơn thuần là một hành vi phá hoại mà cho thể hiện ý thức kém của một bộ phận người Việt, ít nhiều làm xấu đi hình ảnh người Việt trong mắt bạn bè quốc tế. Nhiều tài khoản bày tỏ nỗi bức xúc, thất vọng: "Những con sâu làm rầu nồi canh. Đi nước ngoài mà cư xử kém văn minh, ý thức yếu kém khiến nhiều người Việt khác phải chịu những ánh mắt không thân thiện", "Mang tiếng người Việt, tiếng Việt quá"…

Đây không phải là trường hợp phá hoại đầu tiên ở Nhật Bản được cho là liên quan đến người Việt. Năm 2018, truyền thông nước này từng đưa tin về vụ việc một phiến đá thuộc di tích thành cổ Yonago, tỉnh Tottori bị phá hoại bằng những ký tự "A", "HÀO". Hình ảnh tại hiện trường khiến nhiều dân mạng suy đoán dòng chữ trên do một người Việt Nam cố ý viết lên.

Sự việc từng khiến nhiều người Nhật phẫn nộ, còn cơ quan chức năng nhanh chóng nhập cuộc xử lý. "Thực sự thì tôi muốn chính quyền Nhật Bản sẽ giữ lại hình ảnh xấu xí này để những hướng dẫn viên du lịch sẽ ngày ngày giới thiệu về chúng với du khách thập phương rằng: đây là một minh chứng cho hành động vô văn hóa", một tài khoản bày tỏ nỗi tức giận.