Rừng tre nổi tiếng Nhật Bản bị khắc chữ chi chít, có cả tiếng Việt

Những thân tre dọc theo lối đi bộ trong rừng Arashiyama nổi tiếng ở Kyoto (Nhật Bản) ngày càng bị phá hoại ẢNH: YOKO HIBINO/CHỤP MÀN HÌNH ASAHI

Trang Asahi gần đây đưa tin quan chức thành phố đang nỗ lực ngăn chặn tình trạng vẽ bậy, khắc chữ bậy ở khu rừng tre nổi tiếng Arashiyama, một trong những điểm du lịch được yêu thích nhất ở Kyoto (Nhật Bản). Cuộc kiểm tra gần đây đã phát hiện khoảng 350 thân cây tre dọc theo lối đi ngắm cảnh quanh co qua rừng tre xanh đã bị du khách dùng vật nhọn khắc chữ, hình vẽ.

Đáng nói, các biển báo bằng tiếng Anh, Nhật, Trung, Hàn với nội dung không vẽ, khắc bậy lên thân tre được bố trí dọc con đường mòn vào rừng tre nhưng nhiều du khách vẫn phớt lờ cảnh báo. Qua hình ảnh được FNN chia sẻ, các hình khắc chi chít trên thân cây chủ yếu là chữ cái Latin, một số là ký tự tiếng Nhật, Trung, Hàn.

Đáng chú ý, loạt ảnh được trang tin Nhật Bản chia sẻ có dòng chữ bằng tiếng Việt, hình ảnh được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận từ dân mạng Việt Nam. Nhiều người không khỏi ái ngại trước ý thức của khách tham quan và càng bức xúc hơn khi trong số đó nghi vấn có cả người Việt Nam từ đó lên án ý thức của bộ phận người này.

Dòng chữ tiếng Việt khắc tên riêng của một cặp đôi gây bức xúc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FNN

Các quan chức thành phố cho biết việc khách du lịch khắc chữ lên thân tre xuất hiện từ nhiều năm qua và khi lượng khách du lịch gia tăng trở lại sau đại dịch Covid-19, tình trạng này tái diễn nhiều hơn. Cộng đồng du lịch địa phương đã phản ứng bằng cách che những hình khắc bậy trên thân tre bằng băng dính xanh như một giải pháp tạm thời nhưng điều này cũng phần nào làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của rừng tre lâu đời.

Trước đó, vào năm 2018, tình trạng khắc, vẽ bậy trên thân tre khiến các thành viên của cộng đồng du lịch địa phương và các nhà sư từ chùa Tenryuji gần đó phát động chiến dịch chống phá hoại.

Thân tre hư hại vì những vết khắc chi chít ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FNN

Theo Asahi, các chuyên gia tại Vườn bách thảo Kyoto lưu ý rằng việc khắc vào tre có thể gây ra tổn thương vĩnh viễn.Trong khi đó, các quan chức địa phương cảnh báo việc dùng vật nhọn khắc sâu trên thân tre có thể giết chết cây và khiến chúng đổ xuống. Hiện họ đang cân nhắc việc chặt bỏ những cây tre bị hư hại nặng nhất đồng thời kêu gọi du khách hành xử có trách nhiệm. Keisuke Ishikawa - người đứng đầu một nhóm chủ cửa hàng địa phương, cho biết: "Chúng tôi hy vọng du khách sẽ khắc ghi những kỷ niệm về Arashiyama vào trái tim mình, chứ không phải vào những cây tre".

Rừng tre Arashiyama (hay Rừng tre Sagano) nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên rộng hàng chục ha ở khu vực Arashiyama, phía tây thành phố Kyoto (Nhật Bản) và nổi tiếng từ thời Heian (794 - 1185). Đây là một trong những điểm du lịch không thể bỏ lỡ khi đến cố đô Kyoto, ước tính đón hàng triệu lượt khách mỗi tháng. Âm thanh của khu rừng được Bộ Môi trường Nhật Bản đưa vào danh sách 100 âm thanh của Nhật Bản, khuyến khích người dân cảm nhận những âm thanh tự nhiên đặc trưng của xứ sở mặt trời mọc.