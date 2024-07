6 tháng, tổng doanh thu của Đường sách TP.HCM chỉ đạt gần 30 tỉ đồng

Theo tin từ lãnh đạo Đường sách TP.HCM, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm của các gian hàng tại Đường sách TP.HCM chỉ đạt hơn 28.87 tỉ, giảm 10.4% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, bán lẻ trực tiếp tại các gian hàng chiếm 57%, bán lẻ online chiếm 21%, còn lại là bán sỉ 22%. Doanh thu café chiếm 8%, doanh thu xuất bản phẩm, văn phòng phẩm, quà lưu niệm… chiếm 92%. Tổng số sách bán ra 6 tháng đầu năm chỉ đạt 340.321 cuốn, giảm 25.3% so với cùng kỳ năm 2023.

Lễ khai mạc Hội sách Thiếu nhi lần 5 năm 2024 tại Đường sách TP.HCM

Cũng theo báo cáo tổng kết cho biết: doanh thu 6 tháng đầu năm 2024 của sách thiếu nhi tại Đường sách TP.HCM khoảng 4.56 tỉ, chiếm 15.8% trong tổng doanh thu. Số sách thiếu nhi bán trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 72.633 cuốn.

Được biết, số bản sách thiếu nhi bán ra năm 2024 giảm 37% nhưng doanh thu không thay đổi, điều này có thể lý giải rằng năm 2023 các đơn vị tăng cường kích hoạt đẩy mạnh chiết khấu, giảm giá sâu, đặc biệt là mảng sách dành cho thiếu nhi. So sánh với năm 2023, sự tham gia tổ chức hoạt động của các đơn vị, gian hàng tại Đường sách có phần giảm (60/153 chương trình), thay vào đó là sự gia tăng hoạt động từ các đơn vị bên ngoài.

Điểm sáng của Đường sách TP.HCM là các chương trình giao lưu âm nhạc, nghệ thuật sân khấu, văn nghệ học đường thu hút rất đông bạn đọc và du khách tham gia. Một điểm mới so với hoạt động năm 2023 là Đường sách đã khuyến khích được các đơn vị tổ chức hoạt động theo tinh thần phát triển kinh tế đêm của thành phố.

Các sân chơi tương tác, trải nghiệm tại Đường sách ngày càng nhiều – cũng là xu hướng sắp tới, trong đó sự tham gia tổ chức hoạt động của học sinh, sinh viên vẫn duy trì thường xuyên. Đường sách TP.HCM trở thành điểm đến của các câu lạc bộ, đội, nhóm trường học và dự án của sinh viên các trường như: THCS Hồng Bàng, THPT Năng khiếu, THPT Đinh Thiện Lý, THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường quốc tế Wellspring Sài Gòn, ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH KHXH và NV TP.HCM, ĐH FPT…

Các hoạt động giao lưu tại Đường sách TP.HCM nhằm thu hút độc giả đến với sách

Một triển lãm ảnh tại Đường sách TP.HCM NVCC

Nhìn lại 6 tháng đầu năm 2023, có thể sức mua tăng đột biến trong do tác động của tâm lý tiêu dùng - làn sóng mua sắm của người dân tăng cao sau đại dịch, mua sắm các sản phẩm và sử dụng dịch vụ nhiều hơn so với nhu cầu cần thiết - nhưng sau đó giảm nhiệt. Cụ thể: 6 tháng cuối năm 2023, doanh thu Đường sách có phần giảm, hoạt động sự kiện cũng giảm so với 6 tháng đầu năm 2023.

Kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2024, Đường sách TP.HCM và các đơn vị cùng đồng hành dự định sẽ tổ chức các hoạt động tăng tính kết nối giữa các đơn vị tại chỗ, cùng tổ chức nhiều chương trình quy mô, có hàm lượng thông tin cao và hiện đại để thu hút công chúng đến nhiều hơn nữa với Đường sách.