Đường sách TP.HCM đẩy mạnh sự kiện, tìm cách vực sức mua sách

Chiều 27.7, tại Sở VH-TT TP.HCM, Ban giám đốc Công ty Đường sách TP.HCM đã có buổi gặp gỡ báo chí và các đối tác, công bố kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2026 và chỉ ra những "điểm nghẽn" cần tháo gỡ. Đáng chú ý, trong khi lượng khách đến Đường sách TP.HCM tiếp tục tăng và nơi đây dần khẳng định vị thế là điểm đến văn hóa - du lịch, sức mua sách lại có dấu hiệu chững lại.

Du khách nước ngoài trải nghiệm nhiều hoạt động tại Đường sách TP.HCM Ảnh: KH.DUY

Điều đáng lo ngại nhất là kênh bán sỉ xuất bản phẩm tiếp tục sụt giảm. Doanh thu 6 tháng đầu năm 2026 chỉ đạt hơn 4 tỉ đồng, giảm 21,23% so với cùng kỳ năm trước (khoảng 5 tỉ đồng), cho thấy thị trường phân phối sách vẫn còn nhiều khó khăn.

Trong khi đó, doanh thu bán lẻ xuất bản phẩm tại các gian hàng đạt hơn 17,4 tỉ đồng, gần như không tăng so với cùng kỳ năm 2025. Theo Ban giám đốc Công ty Đường sách TP.HCM, đây là dấu hiệu cho thấy sức mua tại chỗ đang chững lại. Dù lượng khách và số lượng sự kiện đều tăng, lượng người mua sách chưa tăng tương xứng.

Theo phân tích của đơn vị quản lý, hành vi của bạn đọc và du khách đang thay đổi. Thay vì mua sách ngay tại đường sách, nhiều người ưu tiên tham gia các hoạt động trải nghiệm như giao lưu tác giả, workshop, triển lãm, sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Bên cạnh đó, xu hướng thắt chặt chi tiêu cũng khiến quyết định mua sách trở nên thận trọng hơn.

Kênh bán sỉ cũng chịu tác động khi các đơn vị phát hành và đại lý dè dặt hơn trong kế hoạch nhập hàng do sức mua chưa phục hồi, áp lực tồn kho và sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các sàn thương mại điện tử.

Nếu năm 2025, kênh bán sách trực tuyến từng tăng trưởng khoảng 40% và góp phần bù đắp sự sụt giảm của các kênh truyền thống thì sang năm 2026, kênh này cũng bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Ngoài sức mua giảm, các đơn vị còn chịu áp lực từ chi phí bán hàng trên các sàn thương mại điện tử ngày càng cao, trong khi vẫn phải duy trì nhiều chương trình giảm giá để cạnh tranh.

Ở chiều ngược lại, các dịch vụ khác tại Đường sách vẫn ghi nhận kết quả tích cực. Doanh thu từ hàng lưu niệm tăng gần gấp đôi, đạt gần 3,2 tỉ đồng; doanh thu từ các quán cà phê sách tiếp tục ổn định. Trong 6 tháng đầu năm, Đường sách TP.HCM tổ chức 256 hoạt động văn hóa, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Nhiều đề xuất để giữ chân bạn đọc

Từ thực tế hoạt động, nhiều đơn vị xuất bản đã chia sẻ các giải pháp nhằm tăng sức hút cho Đường sách TP.HCM.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Giám đốc Chi nhánh NXB Chính trị quốc gia Sự thật tại TP.HCM, đề xuất xây dựng không gian giao dịch bản quyền sách ngay tại Đường sách, đồng thời tổ chức thêm các sân chơi văn hóa cuối tuần dành cho gia đình, tạo nhiều hoạt động để Đường sách trở thành điểm đến hấp dẫn với cả người lớn lẫn trẻ em.

Tại Đường sách TP.HCM trong 6 tháng cũng đã thực hiện được 256 sự kiện văn hóa Ảnh: Q.TRÂN

Nhiều hoạt động vui chơi dành cho du khách và độc giả liên tục được tổ chức Ảnh: KH.DUY

Trong khi đó, bà Ông Thị Ngọc Linh, Phó giám đốc NXB Tổng hợp TP.HCM, cho rằng cần chú trọng hơn đến kỹ năng bán hàng của đội ngũ nhân viên.

"Chúng tôi từng mời các chuyên gia đào tạo kỹ năng cho bộ phận kinh doanh và bán hàng, đồng thời lắng nghe những sáng kiến từ chính nhân viên để nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc", bà chia sẻ.

Theo bà Linh, bên cạnh sách, các đơn vị cần đa dạng thêm sản phẩm, tổ chức nhiều hoạt động tương tác để kéo độc giả ở lại lâu hơn và tăng cơ hội chuyển đổi từ khách tham quan thành người mua sách.





Lãnh đạo Đường sách TP.HCM và các đối tác tại cuộc họp chiều 27.7 tại Sở VH-TT TP.HCM ẢNH: Q.Trân

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Đường sách TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình, phát huy những sự kiện đã trở thành thương hiệu, tăng cường sự tham gia của các đơn vị xuất bản - phát hành, đồng thời đẩy mạnh hoạt động giới thiệu sách và phát triển văn hóa đọc, hướng tới mục tiêu chuyển lượng khách tham quan thành nhóm độc giả thường xuyên.