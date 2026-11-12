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    Hơn 300 người biểu diễn nhạc ngũ âm Khmer, hướng đến kỷ lục Guinness

    Nam Long
    Nam Long

    Đây là sự kiện nổi bật trong chuỗi hoạt động Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và lễ hội Ooc Om Boc năm 2026 tại tỉnh Vĩnh Long.

    Ngày 12.11, Sở VH-TT-DL Vĩnh Long tổ chức họp báo thông tin chuỗi hoạt động tại Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và lễ hội Ooc Om Boc năm 2026; các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

    Đề nghị xác lập kỷ lục Guinness biểu diễn nhạc cụ ngũ âm của đồng bào Khmer - Ảnh 1.

    Ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở VH-TT-DL Vĩnh Long, thông tin về Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2026

    ẢNH: NAM LONG

    Ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở VH-TT-DL Vĩnh Long, cho biết Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2026 diễn ra từ ngày 18 - 24.11 tại một số địa điểm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, tập trung tại các phường Nguyệt Hóa, Trà Vinh, Long Châu và xã Bình Phú.

    Sự kiện nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội Ooc Om Boc của đồng bào Khmer; giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, thể thao và du lịch của Vĩnh Long đến với người dân và du khách.

    Đề nghị xác lập kỷ lục Guinness biểu diễn nhạc cụ ngũ âm của đồng bào Khmer - Ảnh 2.

    Sinh viên Đại học Trà Vinh biểu diễn nhạc cụ ngũ âm của đồng bào Khmer

    ẢNH: CTV

    Trong khuôn sự kiện có các hoạt động nổi bật như: khánh thành công trình văn hóa, du lịch khu lưu niệm cố soạn giả - NSND Viễn Châu; Không gian ẩm thực Nam bộ; Hội thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Khmer; Liên hoan các câu lạc bộ đờn ca tài tử...

    Đáng chú ý là Sở VH-TT-DL Vĩnh Long đề xuất công nhận kỷ lục Guinness biểu diễn nhạc cụ ngũ âm của đồng bào Khmer. Dự kiến có hơn 22 đội với hơn 300 người là các nghệ nhân ở các xã, phường và sinh viên Đại học Trà Vinh tham gia biểu diễn để xác lập kỷ lục.



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