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    Vĩnh Long chính thức sử dụng logo mới, nổi bật ngọn đuốc Đồng Khởi

    Nam Long
    Nam Long
    UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có thông báo việc sử dụng biểu trưng (logo) mới của tỉnh có ngọn đuốc "Đồng Khởi".

    Ngày 28.10, theo tin từ Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có thông báo về việc sử dụng biểu trưng (logo) mới của tỉnh Vĩnh Long.

    Biểu trưng được xây dựng trên cơ sở kết hợp hài hòa các giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, con người và đặc trưng của vùng đất Vĩnh Long; thể hiện sự kế thừa, gắn kết và khát vọng phát triển của tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn mới.

    Vĩnh Long chính thức sử dụng biểu trưng mới có ngọn đuốc 'Đồng Khởi' - Ảnh 1.

    Biểu trưng mới của tỉnh Vĩnh Long

    ẢNH: NAM LONG

    Trung tâm biểu trưng là chữ "VL", viết tắt tên Vĩnh Long, được cách điệu thành hình cánh chim vươn cao, thể hiện sức sống, tinh thần năng động và khát vọng vươn lên. Đường nét thiết kế cách điệu không gian đồng bằng, sông nước đặc trưng của vùng đất Vĩnh Long. Chi tiết "VL" được thiết kế bằng những nét dùng chung nhằm làm tinh giản bố cục, gây ấn tượng ở chi tiết trung tâm.

    Hình tượng ngọn đuốc lá dừa thể hiện tinh thần "Đồng Khởi" - đồng lòng, đồng loạt nổi dậy khởi nghĩa, biểu trưng cho sức mạnh đoàn kết, ý chí quật khởi và truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Hình tượng Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngôi sao và hoa sen, kết hợp với Văn Thánh Miếu, thể hiện chiều sâu lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn và tinh thần hiếu học hiện thân của vùng đất địa linh nhân kiệt tỉnh Vĩnh Long.

    Phần dưới biểu trưng là 6 bánh răng chuyển động, thể hiện tinh thần lao động, sản xuất, sự vận động không ngừng và khát vọng phát triển công nghiệp hóa và hiện đại hóa, hướng đến xây dựng tỉnh Vĩnh Long ngày càng văn minh, hiện đại. Tổng thể biểu trưng được thể hiện trong hình tròn đại diện cho sự trọn vẹn, vĩnh cửu, thống nhất, tạo cảm giác hài hòa, gắn kết và bền vững thân thiện với môi trường, biểu tượng của niềm tin và lòng trung thành.

    Biểu trưng tỉnh Vĩnh Long được sử dụng thống nhất trong các hoạt động của tỉnh như: thông tin, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về tỉnh Vĩnh Long; hoạt động đối nội, đối ngoại; xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; các chương trình, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, lễ hội, hội nghị, hội thảo, tọa đàm; các ấn phẩm, tài liệu, sản phẩm truyền thông, cổng/trang thông tin điện tử, nền tảng số thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Long và các hoạt động khác theo quy định pháp luật.

    Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu, đối với việc sử dụng biểu trưng tỉnh Vĩnh Long đúng mẫu biểu trưng đã được công bố; Không tự ý thay đổi hình dạng, màu sắc, bố cục, tỷ lệ các chi tiết trên mẫu biểu trưng được sử dụng thống nhất; bảo đảm tính trang trọng, tính thẩm mỹ, sự phù hợp của việc sử dụng biểu trưng trong tổ chức các hoạt động; Không sử dụng biểu trưng tỉnh Vĩnh Long trong các hoạt động trái với quy định của pháp luật; gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của địa phương.



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