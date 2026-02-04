Công bố giải đặc biệt cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn XIII

Sáng 4.2, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tham dự buổi lễ có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, cùng đại diện các ban, bộ, ngành T.Ư, các chuyên gia mỹ thuật, tác giả đoạt giải và đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Logo chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII ẢNH: BTC

Góp phần khắc họa chân dung thế hệ trẻ

Phát biểu tại buổi lễ, chị Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII không chỉ là ngày hội lớn của thanh niên, mà còn là cột mốc khẳng định sự trưởng thành của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

"Chính vì tầm vóc đó, việc xây dựng bộ nhận diện và các sản phẩm tuyên truyền cho đại hội không đơn thuần là công tác mỹ thuật, mà đó là nhiệm vụ chính trị, là cách chúng ta khắc họa chân dung, khí phách và khát vọng của thanh niên Việt Nam trước Đảng và nhân dân", chị Trang nói.

Anh Bùi Quang Huy trao giải đặc biệt cho tác giả Lý Anh Tuấn ẢNH: ĐĂNG HẢI

Sau thời gian phát động, Cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã nhận được 251 tác phẩm của 125 tác giả chuyên và không chuyên đến từ nhiều địa phương, đơn vị trên cả nước. Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực mỹ thuật, báo chí và công tác Đoàn đã làm việc nghiêm túc, công tâm qua nhiều vòng chấm để lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất.

Kết quả, ban tổ chức đã trao 1 giải đặc biệt, 3 giải A và 6 giải B. Giải đặc biệt thuộc về tác giả Lý Anh Tuấn (Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam). Tác phẩm đạt giải được lựa chọn làm biểu trưng chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, sẽ xuất hiện xuyên suốt trong các hoạt động, ấn phẩm và không gian truyền thông của đại hội trong nhiệm kỳ tới.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao giải cho tác giả đoạt giải A ẢNH: ĐĂNG HẢI

Ba giải A được trao cho các tác giả Hồ Sỹ Khải (Đồng Tháp), Lâm Hồ Thụy Vy (Huế) và Đinh Chí Nhân (TP.HCM). Sáu giải B thuộc về các tác giả, nhóm tác giả đến từ TP.HCM, Hưng Yên, Hà Nội và một số cơ sở đào tạo mỹ thuật, đơn vị trong và ngoài lực lượng vũ trang.

Theo ban tổ chức, biểu trưng được lựa chọn mang ngôn ngữ tạo hình hiện đại, thể hiện tinh thần tiên phong, bản lĩnh, khát vọng làm chủ khoa học, công nghệ của thế hệ trẻ, đồng thời bảo đảm tính kế thừa và nhận diện của tổ chức Đoàn. Đây sẽ là hình ảnh đại diện, đồng hành cùng tuổi trẻ cả nước trong đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt giải 3 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động

Ngay sau phần trao giải, T.Ư Đoàn đã chính thức phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Cuộc thi nhằm tiếp tục lan tỏa tinh thần, hình ảnh đại hội một cách trực quan, sinh động, đưa nội dung tuyên truyền đi sâu vào đời sống xã hội, đặc biệt là trên không gian số và tại cơ sở.

Cuộc thi tranh cổ động dành cho mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước, không giới hạn chất liệu và hình thức thể hiện. Các tác phẩm cần bám sát chủ đề đại hội, thể hiện rõ tinh thần "Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển" của tuổi trẻ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ban tổ chức phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII ẢNH: XUÂN TÙNG

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 30.1 đến hết 15.4.2026, với cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất trị giá 20 triệu đồng, 1 giải nhì 10 triệu đồng, 2 giải ba, 5 giải khuyến khích và 1 giải phong trào dành cho đơn vị có nhiều tác phẩm chất lượng.

Thí sinh dự thi gửi trực tiếp tác phẩm về: Văn phòng NXB Kim Đồng, 55 Quang Trung, P.Hai Bà Trưng, Hà Nội, hoặc gửi tác phẩm theo link đăng ký của ban tổ chức.