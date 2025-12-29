Cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc sắp có kết quả

Cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thu hút đông đảo văn nghệ sĩ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong, ngoài nước.

Đến nay, cuộc thi đã nhận được 92 ca khúc từ 80 tác giả tham gia. Tác giả Lương Đình Khoa là người có nhiều sản phẩm dự thi nhất là 8 bài.

Đến nay, cuộc thi đã nhận được 92 ca khúc từ 80 tác giả tham gia

Trong tổng số bài dự thi có nhiều ca nhạc sĩ nổi tiếng: Nguyễn Xuân Trí, Nguyễn Văn Hiên, Hoàng Trọng Nghĩa, Văn Đức Hiến, Hồ Lê Ngân Hà, Mai Trâm…

Hiện nay, hội đồng giám khám khảo đang tiến hành chấm giải. Theo nhận định chung của các giám khám khảo trong tổng số tác phẩm dự thi, có nhiều tác phẩm chất lượng, phù hợp với tiêu chí đề ra của Ban tổ chức. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố trong thời gian tới.

Cơ cấu giải thưởng:

- 01 giải đặc biệt: Bằng khen của T.Ư Đoàn, chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi và giải thưởng tiền mặt trị giá 50 triệu đồng.

- Top 10 bài hát chất lượng: Bằng khen của T.Ư Đoàn, chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi và giải thưởng tiền mặt trị giá 8 triệu đồng/giải

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2026 – 2031) là sự kiện chính trị quan trọng, khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết hành động của tuổi trẻ,

Việc tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là để thông qua các sản phẩm văn hóa nghệ thuật, có một vai trò vô cùng to lớn truyền thông sâu rộng góp phần vào thành công của Đại hội. Và đồng thời, tìm kiếm những giai điệu có sức sống, có khả năng lay động hàng triệu trái tim, thắp lên ngọn lửa tự hào và thôi thúc hành động. Bởi âm nhạc có một sứ mệnh thiêng liêng là kết nối và truyền cảm hứng, đồng thời hun đúc tinh thần, khát vọng sống, cống hiến của thanh niên.