Đã chọn được tác phẩm xuất sắc của cuộc thi Sáng tác ca khúc Đại hội Đoàn XIII

Chủ trì cuộc họp Hội đồng giám khảo chấm giải Cuộc thi sáng tác ca khúc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, có nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Ban giám khảo cuộc thi; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó chủ tịch Hội đồng; anh Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó trưởng Ban Công tác Đoàn, Ủy viên Hội đồng.

Cùng dự tại điểm cầu TP.HCM có anh Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Ủy viên thường trực Hội đồng; nhạc sĩ Hoài An, Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng; đạo diễn Thái Huân, Ủy viên Hội đồng. Dự tại điểm cầu cá nhân có sự tham gia của ca sĩ, nhạc sĩ Tạ Quang Thắng, Ủy viên Hội đồng.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, nhạc sĩ Đức Trịnh, anh Nguyễn Thái An, chủ trì cuộc họp chấm giải sáng tác ca khúc ẢNH: XUÂN TÙNG

Cuộc thi sáng tác ca khúc có nhiều tác phẩm chất lượng

Theo nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Ban giám khảo cuộc thi, cuộc thi có nhiều tác phẩm hay, mỗi bài có nhiều thế mạnh, có yếu tố mới, bám sát các nội dung, yêu cầu của Ban tổ chức, đáp ứng được vấn đề thời sự của đất nước, thời sự của người trẻ. Có nhiều bài có tiết tấu trẻ trung, vui nhộn và hiệu triệu được người trẻ...

Anh Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó trưởng Ban Công tác Đoàn, Ủy viên Hội đồng, cho biết Cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sau hơn 2 tháng phát động đã thu hút đông đảo văn nghệ sĩ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong, ngoài nước tham dự. Tính đến thời điểm kết thúc nhận bài dự thi, cuộc thi đã tiếp nhận được 93 tác phẩm của 80 tác giả gửi bài dự thi.



Các tác giả đa dạng về độ tuổi, vùng miền, có nhiều tác giả là nhạc sĩ chuyên nghiệp, giảng viên thanh nhạc, sinh viên và đoàn viên, thanh niên trong lĩnh vực nghệ thuật. Trong đó, có nhiều ca nhạc sĩ tên tuổi đã có nhiều tác phẩm nổi tiếng viết về Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ Việt Nam như: Nguyễn Văn Hiên, Quỳnh Lệ, Xuân Trí, Mai Trâm, Hoàng Trọng Nghĩa, Văn Đức Hiến… Bên cạnh đó, có một số nhạc sĩ trẻ gửi tác phẩm tham gia như Bùi Tuấn Ngọc, Hồ Lê Ngân Hà (Haley), Nguyễn Nam Khoa và Trầm Hà Ngọc Trang… Một số tác giả, nhóm tác giả gửi nhiều tác phẩm dự thi, như tác giả Lương Đình Khoa (8 ca khúc), tác giả Lê Văn Thuận (3 ca khúc).

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại cuộc họp ẢNH: XUÂN TÙNG

Theo đánh giá sơ bộ của Hội đồng Ban Giám khảo, đa số các tác phẩm gửi về tuân thủ các quy định theo thể lệ của cuộc thi. Hầu hết tác phẩm đều bám sát, thể hiện được chủ đề và tinh thần của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII. Có nhiều tác phẩm có đầu tư, ý tưởng tốt. Tuy nhiên, cũng xuất hiện một số tác phẩm sử dụng AI để sáng tác, phối khí, chưa có sự đầu tư đúng mức. Cá biệt, có một vài tác phẩm chỉ gửi lời bài hát, không có bản nhạc hay bản phối nên không có cơ sở chấm điểm.

Các đại biểu tham dự tại đầu cầu TP.HCM ẢNH: QUỐC ĐOAN

Các thành viên trong hội đồng đều đánh giá cuộc thi có sức lan tỏa, chất lượng nghệ thuật tốt, có nhiều tác phẩm chất lượng có thể xem xét để lựa chọn được ca khúc chính thức của đại hội.

Tác phẩm nghệ thuật quý giá đóng góp vào kho tàng âm nhạc của giới trẻ

Phát biểu kết luận cuộc họp, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đánh giá cao các tác phẩm dự thi. Chị Trang cho biết cuộc thi đã thu hút sự tham gia đông đảo các tác giả, từ những nhạc sĩ tên tuổi đến những bạn trẻ Gen Z. Điều này đã minh chứng cho sức hút và sự quan tâm rất lớn đến từ đông đảo tầng lớp, thành phần hướng đến một sự kiện trọng đại của tuổi trẻ cả nước là Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào giữa năm nay.

Chị Trang nhận định phần lớn các tác phẩm đã bám sát tinh thần chủ đạo là tiên phong và khát vọng của tuổi trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nhiều ca khúc có sự đầu tư kỹ lưỡng về cả nội dung ca từ lẫn bản phối âm, tạo được cao trào và cảm xúc mạnh mẽ.

"Những thông điệp được thể hiện trong các tác phẩm dự thi, đặc biệt là những tác phẩm đạt điểm cao, mặc dù rất quen thuộc nhưng đặt trong bối cảnh mới, với giai điệu, tiết tấu mới, tiếp tục trở thành tinh thần cổ vũ, thông điệp có ý nghĩa, hiệu triệu đoàn viên, thanh niên. Qua đó thể hiện được tinh thần chủ đạo là: tự hào, vững tin theo Đảng, tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, chung sức, đồng lòng, tiên phong, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", chị Trang nhận định.

Các thành viên Hội đồng giám khảo cùng thẩm định, thảo luận và đánh giá các tác phẩm xuất sắc nhất ẢNH: QUỐC ĐOAN

Chị Trang cũng khẳng định mục tiêu cao nhất của cuộc thi không chỉ là chọn ra bài hát đạt giải cao, mà là tìm kiếm những ca khúc có tính hiệu triệu, cổ vũ với những ca từ đẹp, những giai điệu có khả năng lay động triệu trái tim thanh niên, thôi thúc khát vọng cống hiến trong mỗi bạn trẻ.

"Các tác phẩm tiêu biểu mà hội đồng vừa thẩm định, lựa chọn được kỳ vọng là những tác phẩm nghệ thuật quý giá, đóng góp vào kho tàng âm nhạc của giới trẻ, thôi thúc tinh thần học tập, lao động, cống hiến của hàng triệu thanh thiếu nhi Việt Nam không chỉ trong kỳ đại hội sắp tới mà còn có sức sống lâu bền trong đời sống nghệ thuật", chị Trang chia sẻ.

Sau cuộc họp, Hội đồng đã thống nhất chọn ra 1 giải đặc biệt, 2 giải A và một số giải B trình Ban Bí thư T.Ư Đoàn quyết định.