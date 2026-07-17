Biểu trưng Vĩnh Long với 'ngọn đuốc Đồng Khởi' giành giải nhất

Ngày 17.7, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Vĩnh Long. Sau thời gian phát động từ ngày 13.2 đến 31.3.2026, cuộc thi thu hút 273 tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài tỉnh gửi 486 tác phẩm dự thi.

Ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy và ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long trao giải nhất, nhì, ba cho các tác giả ẢNH: NAM LONG

Theo ban tổ chức, số lượng tác phẩm dự thi lớn cho thấy sự quan tâm, hưởng ứng của giới mỹ thuật, thiết kế đồ họa và đông đảo người dân đối với việc xây dựng biểu trưng chính thức của tỉnh Vĩnh Long.



Ban giám khảo tổ chức chấm chọn nghiêm túc theo đúng thể lệ, qua đó lựa chọn 5 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo. Sau quá trình nghiên cứu, phân tích và bỏ phiếu kín, ban giám khảo thống nhất trao giải nhất cho ông Nguyễn Nghiêm, họa sĩ tự do (phường Bình Trưng, TP.HCM); giải nhì cho bà Dương Kiều Minh Tâm, họa sĩ tự do (phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long); giải ba cho ông Võ Hoài Nhân, sinh viên Trường đại học Cửu Long, cùng 2 giải khuyến khích.

Các logo đạt giải cao tại cuộc thi ẢNH: NAM LONG

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của người dân đối với các tác phẩm vào vòng chung khảo. Kết quả lấy ý kiến là cơ sở tham khảo để Ban Thường vụ Tỉnh ủy góp ý, hoàn thiện phương án lựa chọn biểu trưng (logo) chính thức của tỉnh trong thời gian tới.

Logo đạt giải nhất kết hợp các yếu tố tiêu biểu của ba tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh trước sáp nhập, đồng thời nhấn mạnh tên gọi tỉnh Vĩnh Long hiện nay. Logo đạt giải nhất ẢNH: BTC Theo thuyết minh của tác giả, biểu trưng nổi bật với hình ảnh Đền thờ Bác Hồ (Trà Vinh) phía trước Văn Thánh Miếu (Vĩnh Long). Các đường nét uốn lượn phía dưới tượng trưng cho sóng biển, thể hiện đặc trưng của Bến Tre và Trà Vinh. Chữ "VL" được cách điệu thành cánh chim tung bay trên không gian đồng bằng sông nước trù phú. Hai ký tự sử dụng chung một nét nhằm tạo bố cục tinh giản, hiện đại và dễ nhận diện. Chi tiết ngọn đuốc cách điệu tượng trưng cho tinh thần Đồng Khởi và truyền thống đấu tranh vì độc lập, tự do. Tổng thể logo được đặt trong hình tròn, thể hiện sự năng động, bền vững, đồng thời kế thừa một phần cấu trúc logo tỉnh Vĩnh Long trước đây để tăng tính nhận diện. Tông xanh lá trên nền trắng tạo cảm giác hài hòa, nổi bật khi thu nhỏ và thuận lợi cho việc ứng dụng trên nhiều chất liệu, ấn phẩm



