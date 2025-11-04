Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Cận cảnh đua ghe ngo tại lễ hội Ooc Om Boc Vĩnh Long

Nam Long
Nam Long
04/11/2025 17:40 GMT+7

Có 18 đội ghe ngo tranh tài tại giải đua ghe ngo tỉnh Vĩnh Long năm 2025. Đây là một trong những hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ tại Lễ hội Ooc Om Boc truyền thống.

Ngày 4.11, Sở VH-TT-DL Vĩnh Long tổ chức lễ bế mạc và trao giải cuộc thi đua ghe ngo năm 2025, đây là một trong nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Ooc Om Boc.

Cận cảnh các đội đua ghe ngo tranh tài tại lễ hội Ooc Om Boc Vĩnh Long- Ảnh 1.

Các đội thi chuẩn bị trên dòng sông Long Bình

ảnh: nam long

Cận cảnh các đội đua ghe ngo tranh tài tại lễ hội Ooc Om Boc Vĩnh Long- Ảnh 2.

2 đội ghe ngo đang chuẩn bị tranh tài

ảnh: nam long

Ông Cao Quốc Dũng, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Vĩnh Long, cho biết giải đua ghe ngo năm nay diễn ra trong ngày 3 và 4.11, quy tụ gần 1.000 vận động viên đại diện cho 18 đội ghe nam và nam nữ phối hợp từ các xã Cầu Ngang, Châu Thành, Cầu Kè, Trà Cú, Bình Phú, Tiểu Cần, Ngãi Tứ, Ngũ Lạc và P.Trà Vinh (đều thuộc tỉnh Vĩnh Long). Các đội thi đã tham gia tranh tài ở 3 cự ly là 1.000 m nam, 800 m nam và 800 m nam nữ phối hợp; đấu theo thể thức loại trực tiếp.

Cận cảnh các đội đua ghe ngo tranh tài tại lễ hội Ooc Om Boc Vĩnh Long- Ảnh 3.

2 đội ghe ngo đang đua sôi nổi

ảnh: nam long

Cận cảnh các đội đua ghe ngo tranh tài tại lễ hội Ooc Om Boc Vĩnh Long- Ảnh 4.

Theo luật, khi được lựa chọn, người ngồi mũi sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo kỹ thuật bơi của toàn đội

ảnh: nam long

Cận cảnh các đội đua ghe ngo tranh tài tại lễ hội Ooc Om Boc Vĩnh Long- Ảnh 5.

Không khí phấn khởi tại giải đua ghe ngo tỉnh Vĩnh Long năm 2025

ảnh: nam long

Cận cảnh các đội đua ghe ngo tranh tài tại lễ hội Ooc Om Boc Vĩnh Long- Ảnh 6.

Người dân tập trung ở 2 bờ sông Long Bình cổ vũ các đội thi

ảnh: nam long

"Mỗi tay chèo, mỗi nhịp trống, mỗi tiếng hò reo trên dòng sông Long Bình không chỉ là sức mạnh thể thao mà còn là tinh thần đoàn kết, niềm tin và bản sắc văn hóa của quê hương. Đây cũng là một trong những hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, sức mạnh và niềm tự hào của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ", ông Dũng nói.

Cận cảnh các đội đua ghe ngo tranh tài tại lễ hội Ooc Om Boc Vĩnh Long- Ảnh 7.

Không khí sôi nổi và đầy kịch tính tại giải đấu

ảnh: nam long

Cận cảnh các đội đua ghe ngo tranh tài tại lễ hội Ooc Om Boc Vĩnh Long- Ảnh 8.

Phần thi đôi nam nữ kết hợp

ảnh: nam long

Cận cảnh các đội đua ghe ngo tranh tài tại lễ hội Ooc Om Boc Vĩnh Long- Ảnh 9.

2 đội cạnh tranh quyết liệt

ảnh: nam long

Cận cảnh các đội đua ghe ngo tranh tài tại lễ hội Ooc Om Boc Vĩnh Long- Ảnh 10.

... và về đích

ảnh: nam long

Đua ghe ngo là môn thể thao gắn liền với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Khmer Nam bộ. Hằng năm, vào dịp Lễ hội Ooc Om Boc, các địa phương có đông đồng bào Khmer trong tỉnh náo nức chuẩn bị cho ngày hội thể thao. Sự kiện thể thao này vừa mang tính tâm linh, vừa là ngày hội đoàn kết của cộng đồng.

Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao giải nhất cự ly 800 m nam cho đội xã Châu Thành; giải nhất cự ly 1.000 m nam đội xã Bình Phú và giải nhất cự ly 800 m nam nữ phối hợp thuộc về đội Châu Thành.

Tin liên quan

Đội nắng, leo cây, lội nước đi cổ vũ giải đua ghe ngo ở miền Tây

Đội nắng, leo cây, lội nước đi cổ vũ giải đua ghe ngo ở miền Tây

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, lễ hội Ooc om bóc - Đua ghe ngo tỉnh Sóc Trăng, khu vực ĐBSCL lần thứ 6 năm 2024 chính thức khép lại, đội ghe chùa Tum Núp (H.Châu Thành, Sóc Trăng) bảo vệ thành công chức vô địch ghe ngo nam và ghe ngo nữ.

Khám phá thêm chủ đề

Đua ghe ngo Vĩnh Long Ooc om boc Lễ hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận