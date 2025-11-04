Cận cảnh đua ghe ngo tại lễ hội Ooc Om Boc Vĩnh Long

Ngày 4.11, Sở VH-TT-DL Vĩnh Long tổ chức lễ bế mạc và trao giải cuộc thi đua ghe ngo năm 2025, đây là một trong nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Ooc Om Boc.

Các đội thi chuẩn bị trên dòng sông Long Bình ảnh: nam long

2 đội ghe ngo đang chuẩn bị tranh tài ảnh: nam long

Ông Cao Quốc Dũng, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Vĩnh Long, cho biết giải đua ghe ngo năm nay diễn ra trong ngày 3 và 4.11, quy tụ gần 1.000 vận động viên đại diện cho 18 đội ghe nam và nam nữ phối hợp từ các xã Cầu Ngang, Châu Thành, Cầu Kè, Trà Cú, Bình Phú, Tiểu Cần, Ngãi Tứ, Ngũ Lạc và P.Trà Vinh (đều thuộc tỉnh Vĩnh Long). Các đội thi đã tham gia tranh tài ở 3 cự ly là 1.000 m nam, 800 m nam và 800 m nam nữ phối hợp; đấu theo thể thức loại trực tiếp.

2 đội ghe ngo đang đua sôi nổi ảnh: nam long

Theo luật, khi được lựa chọn, người ngồi mũi sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo kỹ thuật bơi của toàn đội ảnh: nam long

Không khí phấn khởi tại giải đua ghe ngo tỉnh Vĩnh Long năm 2025 ảnh: nam long

Người dân tập trung ở 2 bờ sông Long Bình cổ vũ các đội thi ảnh: nam long

"Mỗi tay chèo, mỗi nhịp trống, mỗi tiếng hò reo trên dòng sông Long Bình không chỉ là sức mạnh thể thao mà còn là tinh thần đoàn kết, niềm tin và bản sắc văn hóa của quê hương. Đây cũng là một trong những hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, sức mạnh và niềm tự hào của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ", ông Dũng nói.

Không khí sôi nổi và đầy kịch tính tại giải đấu ảnh: nam long

Phần thi đôi nam nữ kết hợp ảnh: nam long

2 đội cạnh tranh quyết liệt ảnh: nam long

... và về đích ảnh: nam long

Đua ghe ngo là môn thể thao gắn liền với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Khmer Nam bộ. Hằng năm, vào dịp Lễ hội Ooc Om Boc, các địa phương có đông đồng bào Khmer trong tỉnh náo nức chuẩn bị cho ngày hội thể thao. Sự kiện thể thao này vừa mang tính tâm linh, vừa là ngày hội đoàn kết của cộng đồng.

Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao giải nhất cự ly 800 m nam cho đội xã Châu Thành; giải nhất cự ly 1.000 m nam đội xã Bình Phú và giải nhất cự ly 800 m nam nữ phối hợp thuộc về đội Châu Thành.