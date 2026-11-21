Trưa 21.11, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Vĩnh Long tổ chức lễ khai mạc giải đua ghe ngo tỉnh Vĩnh Long mở rộng chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và lễ hội Ooc Om Boc tỉnh Vĩnh Long năm 2026.



Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu khai mạc giải đua ghe ngo ảnh: nam long

Giải đua năm nay diễn ra ngày 21 và 22.11, với sự góp mặt tranh tài của 13 đội ghe nam và 10 đội ghe nam, nữ; trong đó, có 3 đội đến từ An Giang và 1 đội đến từ Cà Mau. Các đội dự tranh ở 3 nội dung: ghe nam cự ly 1.000 và 1.200 m; ghe nam, nữ phối hợp cự ly 1.000 m. Tổng giá trị giải thưởng 900 triệu đồng.

Các đội đua tập trung trước khán đài chuẩn bị làm lễ khai mạc ảnh: nam long

Năm nay có 13 đội ghe nam và 10 đội ghe nam, nữ tham gia giải ảnh: nam long

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, đua ghe ngo là một trong những hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, sức mạnh và là niềm tự hào văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ.

Khán đài 4.000 chỗ phục vụ người dân xem đua ghe ngo ảnh: nam long

"Trong chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch sôi nổi được tổ chức xuyên suốt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long vào tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, giải đua ghe ngo là một điểm nhấn nhiều ý nghĩa của lễ hội Ooc Om Boc. Đặc biệt đây là năm đầu tiên giải đua ghe ngo được tổ chức thi đấu ở khu vực sông Láng Thé - địa điểm mới được khánh thành đưa vào sử dụng, một cung đường mới gắn với khán đài quy mô 4.000 chỗ ngồi và hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang, hiện đại, có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển văn hóa của tỉnh nhà theo Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam", ông Nguyễn Quỳnh Thiện nhấn mạnh.

Khán đài đua ghe ngo và các công trình phụ trợ có tổng mức đầu tư hơn 160 tỉ đồng ảnh: nam Long

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Vĩnh Long, dịp này, đơn vị cũng đưa vào sử dụng khán đài đua ghe ngo sức chứa 4.000 người, thuộc dự án kè chống sạt lở bờ sông Láng Thé vào sử dụng. Khán đài có diện tích gần 2.600 m2, được xây dựng kiên cố và có mái che trị giá hơn 160 tỉ đồng, tại xã Bình Phú. Ngoài ra, khán đài còn có bãi đỗ xe rộng 3.300 m2 cùng sân khấu, đường nội bộ và cây xanh.



Sử dụng đường đua ghe ngo trị giá hơn 1.300 tỉ đồng

Đây là năm đầu tiên đường đua ghe ngo ở sông Láng Thé được đưa vào sử dụng. Trước đó, giải đua ghe ngo thường được tổ chức trên sông Long Bình.

Đua Ghe Ngo là nét văn hóa độc đáo gắn liền với đời sống văn hóa, tâm linh vùng sông nước Nam Bộ. Mỗi chiếc ghe Ngo lướt trên mặt sông là kết tinh của sức mạnh đoàn kết, tinh thần thượng võ, sự khéo léo và niềm tin tín ngưỡng được vun đắp qua nhiều thế hệ của đồng bào Khmer. Vì vậy, tỉnh Vĩnh Long luôn đặc biệt quan tâm, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống trong đời sống văn hóa đương đại.

Các đội đua đầu tiên tranh tài trên đường đua ghe ngo ngàn tỉ ảnh: nam long

Cổ động viên ngồi kín khán đài ảnh: nam long

Đường đua ghe ngo mới này thuộc công trình hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé (khu vực Càng Long, Châu Thành và phường Trà Vinh, cùng thuộc tỉnh Vĩnh long) có tổng vốn đầu tư hơn 1.330 tỉ đồng. Dự án có diện tích mặt nước hơn 32 ha, dung tích chứa khoảng 10,9 triệu m3, được xem là đường đua ghe ngo lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài đường sông còn có tuyến đường dọc hai bờ sông Láng Thé dài hơn 8,1 km, chiều rộng mặt đường 11 m, bề rộng nền đường 13 m, kết nối với 7 tuyến đường nhánh dài hơn 2 km.

Giải đua diễn ra trong ngày 21 và 22.11 ảnh: nam long

Nhiều cổ động viên dùng thiết bị điện tử ghi hình lại các cuộc tranh tài tại giải đua ghe ngo năm nay ảnh: nam long

2 đội đua tranh tài trên cự ly 1.200 m ảnh: nam long

Khi đưa vào vận hành, công trình sẽ giúp đảm bảo nguồn nước ổn định cho khu vực Trà Vinh (cũ), phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Đồng thời, dự án còn góp phần giảm ngập úng, hạn chế sạt lở bờ sông và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.